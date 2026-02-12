El padre del soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos cargó contra Kicillof 

Juan Carlos Gómez, padre de Rodrigo Gómez, el soldado que se quitó la vida en la Quinta de Olivos en diciembre pasado tras ser extorsionado por una banda que operaba desde una cárcel bonaerense, responsabilizó al gobierno de la provincia de Buenos Aires por permitir que los presos tengan teléfonos celulares. Además, denunció que ningún funcionario provincial se comunicó con él después del hecho.

Gómez cuestionó con dureza la gestión penitenciaria y apuntó directamente contra el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. “Son muy incompetentes como para dejar que tengan cuatro celulares dentro de una cárcel. Desde ahí hacen lo que quieren”, afirmó en declaraciones a LN+.

También sostuvo que las autoridades cuentan con recursos para impedir las comunicaciones ilegales. “Tienen la capacidad de comprar inhibidores pero no lo hacen. Si pusiera un poco de plata y comprara inhibidores, no pasaría esto”, recriminó.

El padre del joven aseguró que desde el Ejecutivo provincial “nadie se hizo eco” del caso y remarcó que ni Kicillof ni el ministro Alonso se contactaron con él. “Jamás dieron una respuesta ni una declaración”, cuestionó. En el mismo sentido, agregó: “Cuando necesitan algo te lloran y te piden un voto, pero después, cuando en realidad los necesitás, nadie aparece”.

En contraste, señaló que el presidente Javier Milei sí se comunicó para expresarle su apoyo y su intención de que el hecho se investigue con rapidez. “Me apoyó en todo y me dijo que esto tenía que salir a la luz lo antes posible por la integridad de mi hijo”, indicó.

Gómez relató que las extorsiones comenzaron el 15 de diciembre al mediodía y que, al día siguiente por la mañana, Rodrigo tomó la decisión de quitarse la vida. “Lo atosigaron y no le quedó otra”, expresó. Según explicó, su hijo no quería “quedar mal con la familia” ni “defraudar”, y terminó cayendo “en las redes de estos delincuentes que lo avasallaron”.

El hombre también describió a su hijo como un joven reservado, muy querido por su entorno y con futuro dentro de las fuerzas. Tenía planes de continuar su formación en la Fuerza Aérea, pero “se le truncó la vida por estos inconscientes”. Además, advirtió que lo ocurrido podría repetirse si no se toman medidas: “Esto le puede volver a pasar a otra familia”.

Por último, contó que el hermano de Rodrigo también integraba el Ejército, aunque decidió retirarse tras la tragedia. “Le dije que él no se me iba a ir”, concluyó.