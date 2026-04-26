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El padrasto del niño de dos años fallecido en el Notti pordría enfrentar una cadena perpetua

La muerte del niño de un año y diez meses provocó un cambio determinante en la causa judicial. Detalles en la nota.

La investigación por la muerte de Mateo dio un vuelco decisivo en las últimas horas. Tras el fallecimiento del niño (luego de permanecer internado en el Hospital Notti), la fiscalía resolvió agravar la imputación contra Cristian Gonzalo Fragapane, quien dejó de estar acusado por tentativa de homicidio para pasar a enfrentar un cargo mucho más severo.

Con este cambio, el delito pasó a considerarse consumado, lo que modificó de forma directa la escala penal. La nueva calificación como homicidio agravado por alevosía implica prisión perpetua, dejando sin efecto las penas previstas anteriormente (que iban de 10 a 15 años).

La decisión judicial se sostiene en elementos clave de la causa. La agravante de alevosía se fundamenta en que el ataque habría sido cometido contra una víctima indefensa, sin posibilidad de reacción (un niño de menos de dos años). A esto se sumaron pericias médicas que descartaron enfermedades previas y apuntaron a un contexto de violencia reiterada dentro del entorno familiar.

El expediente también reconstruyó antecedentes que resultaron determinantes. El menor había sido atendido en dos oportunidades anteriores sin que se activaran alertas por maltrato, pero la situación cambió el 10 de abril cuando ingresó con lesiones compatibles con el síndrome del niño sacudido (lo que activó protocolos de protección y derivó en la detención inmediata del acusado).

Finalmente, con la incorporación de historias clínicas y el informe de necropsiala fiscalía consideró acreditado el vínculo directo entre las agresiones y la muerte del niño, consolidando la acusación más grave. Ahora, el caso quedó en manos de un tribunal que deberá definir el futuro judicial del padrastro bajo esta nueva calificación.

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