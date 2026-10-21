El pacto de Cornejo para correr a Petri y una carrera contrarreloj donde Ulpiano quiere patear el tablero

La disputa por la sucesión de Alfredo Cornejo en Mendoza empieza a tomar temperatura mucho antes de las elecciones de 2027. Una versión lanzada por el periodista Baby Etchecopar volvió a poner en el centro de la escena el vínculo entre el gobernador y Javier Milei, con Luis Petri como principal protagonista de una negociación que, de concretarse, podría reconfigurar por completo el tablero político provincial.

Durante su programa Basta Baby, por A24, Etchecopar aseguró que Cornejo habría cerrado un acuerdo con el Presidente para definir el futuro electoral del actual diputado nacional. Según el conductor, el entendimiento apuntaría a evitar que Petri compita por la gobernación bajo el sello de La Libertad Avanza.

“Me contaron que Cornejo cerró con Milei”, sostuvo el periodista, antes de afirmar que Martín y Eduardo Menem, Karina Milei y el propio gobernador mendocino no verían con buenos ojos una candidatura de Petri. En esa lectura, el principal respaldo del exministro de Defensa dentro del oficialismo nacional sería el propio Presidente.

Por el momento, se trata de una versión periodística que no cuenta con una confirmación pública de los protagonistas. Sin embargo, el planteo vuelve a poner sobre la mesa una de las grandes incógnitas de la política mendocina: quién tendrá la capacidad de construir la sucesión de Cornejo y bajo qué estructura partidaria.

Cornejo busca margen para potenciar a sus alfiles

Si Petri quedara fuera de la carrera por La Libertad Avanza, el escenario le daría a Cornejo más margen para ordenar la competencia dentro del radicalismo y fortalecer a los dirigentes de su mayor confianza.

En ese esquema aparecen dos nombres: Natalio Mema y Tadeo García Zalazar, los funcionarios que el gobernador podría impulsar para disputar la continuidad de su proyecto político.

Mema, actual ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, ocupa un lugar estratégico dentro de la administración provincial y tiene participación directa en algunas de las principales decisiones de gestión. García Zalazar, ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, también integra el núcleo de dirigentes con proyección dentro del oficialismo mendocino.

Ambos representan alternativas para una eventual continuidad del cornejismo, aunque todavía deben construir volumen político propio y demostrar que pueden competir en una interna que promete ser exigente.

La eventual salida de Petri del tablero libertario tendría un efecto directo sobre esa disputa. Sin un candidato de peso que pueda canalizar el voto opositor dentro del espacio de Milei, los radicales ganarían centralidad en la discusión por la gobernación. Para Cornejo, además, significaría tener más margen para trabajar en la instalación de sus candidatos sin la presión de una figura con proyección nacional.

Pero el gobernador no tendría el camino despejado ni siquiera dentro de su propio partido.

Ulpiano Suárez quiere entrar en la pelea

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, también quiere ser parte de la partida. Su aspiración tiene un argumento que pesa en cualquier negociación política: según las mediciones que circulan en la interna radical, es el que mejor posicionamiento registra entre los tres nombres que aparecen en la disputa por la sucesión.

Sin embargo, su relación política con Cornejo presenta matices. Aunque ambos pertenecen a la Unión Cívica Radical, Suárez no forma parte del núcleo más cercano al gobernador ni aparece como el dirigente que este preferiría para garantizar la continuidad de su conducción.

Esa diferencia puede convertirse en uno de los principales focos de tensión de la interna. Por un lado, Cornejo cuenta con capacidad para impulsar a Mema y García Zalazar desde la estructura del Gobierno provincial. Por el otro, Suárez puede apoyarse en sus propias mediciones y en su gestión al frente de la capital mendocina para reclamar un lugar en la discusión.

La cuestión no pasa solamente por quién tiene más intención de voto en un determinado sondeo. También entran en juego la estructura territorial, los acuerdos partidarios, la capacidad de reunir respaldos y, especialmente, quién tendrá la última palabra a la hora de ordenar la sucesión.

Suárez sabe que, si pretende disputar la gobernación, deberá convertir su posicionamiento en una candidatura competitiva y evitar que la decisión quede circunscripta a las preferencias del actual mandatario.

Una interna radical que promete ser feroz

La política mendocina enfrenta así dos discusiones que se cruzan. La primera se juega en el vínculo entre Cornejo y Milei, donde el futuro de Petri podría convertirse en una pieza de negociación entre el radicalismo provincial y La Libertad Avanza. La segunda se desarrollará dentro de la UCR, con Mema, García Zalazar y Suárez como protagonistas de una disputa por el liderazgo del espacio.

Si Petri finalmente queda corrido de la escena electoral provincial, la competencia no necesariamente perderá intensidad. Por el contrario, podría trasladarse con más fuerza al interior del oficialismo mendocino.

Cornejo buscará preservar su capacidad de decisión sobre el futuro del Gobierno provincial y potenciar a los dirigentes que considera más cercanos a su proyecto. Suárez, en cambio, intentará que sus números y su trayectoria política le permitan discutir la candidatura sin quedar condicionado por las preferencias del gobernador.

En ese contexto, la sucesión dejará de ser una conversación reservada para los principales despachos y empezará a convertirse en una disputa abierta por el poder.

Con Petri como incógnita, Cornejo moviendo sus piezas y Suárez reclamando un lugar, la interna radical de Mendoza amenaza con ser feroz. La gran pregunta es si el gobernador logrará ordenar la competencia detrás de uno de sus alfiles o si las aspiraciones de los distintos sectores terminarán por abrir una pelea mucho más difícil de controlar.