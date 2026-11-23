El presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán (CIAT) empieza a aparecer en las conversaciones políticas del departamento de cara a las elecciones de 2027. Con un perfil empresario, alejado hasta ahora de las estructuras partidarias tradicionales y una extensa trayectoria institucional, Carlos Francisco Dávila Hinojosa asoma como un posible outsider en la carrera por la intendencia.

Aunque todavía no confirmó una candidatura ni expresó públicamente su pertenencia a un espacio político, su nombre comienza a circular en el escenario local. Su exposición al frente de la CIAT, el vínculo con comerciantes y productores y el diálogo con distintos sectores institucionales alimentan las especulaciones sobre un eventual salto desde el ámbito privado hacia la política.

De la actividad empresarial a la vidriera pública

Dávila Hinojosa llegó a la presidencia de la CIAT en septiembre de 2025, cuando reemplazó a Juan Roth. En abril de 2026 fue ratificado en el cargo por un nuevo período de dos años, durante la 65ª Asamblea General Ordinaria de la entidad.

Su recorrido institucional supera las dos décadas y está acompañado por una formación como contador público de la Universidad del Aconcagua. Además, es productor vitícola y frutícola de tercera generación, fue consejero del Río Tunuyán Superior y ocupó el cargo de tesorero en la Federación Plan Estratégico del Durazno para Industria (FEPEDI).

Desde la conducción de la cámara, planteó como objetivos la expansión de la matriz productiva del Valle de Uco, el desarrollo de infraestructura de montaña, la innovación, el turismo y la revalorización de los cultivos tradicionales.

Ese recorrido le permitió ganar visibilidad en el ámbito departamental y establecer vínculos con autoridades municipales y provinciales, empresarios y referentes de distintos sectores económicos.

Los reclamos que lo posicionan en la agenda de Tunuyán

En los últimos meses, el titular de la CIAT también elevó el tono de sus planteos sobre la situación económica. Uno de sus principales reclamos estuvo relacionado con la crisis que atraviesan las pequeñas y medianas empresas y la demora en la implementación de medidas de alivio fiscal por parte de Nación y Provincia.

Un relevamiento realizado por la cámara sobre 112 empresas mostró que el 64% tenía inversiones frenadas y el 76% había registrado una caída en sus ventas. Frente a esos indicadores, Dávila advirtió sobre las dificultades que enfrenta el sector productivo y reclamó respuestas para evitar un mayor deterioro de la actividad.

También se pronunció sobre los efectos de las contingencias climáticas en la agricultura y defendió la necesidad de mejorar la rentabilidad del productor primario, especialmente dentro de la cadena vitivinícola.

Estos posicionamientos lo fueron ubicando en discusiones que exceden la representación empresarial y que tienen impacto directo en la agenda política y económica del departamento.

El tablero electoral de Tunuyán comienza a tomar forma

La posible proyección de Dávila aparece en un escenario en el que las principales fuerzas políticas comienzan a ordenar sus estrategias para 2027. En el peronismo, el actual intendente Emir Andraos tiene por delante el camino hacia una eventual reelección, con la intención de buscar la continuidad de su gestión al frente del municipio.

Del lado de la Unión Cívica Radical, en tanto, el nombre de Paulo González Trigo aparece cada vez más cerca de convertirse en una alternativa para disputar la intendencia. Su posible postulación ya se perfila como uno de los movimientos del radicalismo tunuyanino de cara al próximo turno electoral.

En ese contexto, la aparición de Dávila Hinojosa suma una tercera dimensión al escenario. A diferencia de Andraos y González Trigo, el presidente de la CIAT construyó su presencia desde el ámbito privado y no cuenta con una trayectoria electoral conocida. Ese perfil podría convertirlo en una figura diferente dentro de la disputa, aunque todavía no está claro si buscará respaldo partidario o intentará construir una propuesta por fuera de las estructuras tradicionales.

¿Un outsider para la intendencia en 2027?

La incógnita es si Dávila Hinojosa buscará transformar su protagonismo institucional en una propuesta electoral o si continuará concentrado en la conducción de la cámara empresaria. Por ahora, no hay confirmaciones sobre una postulación ni sobre el espacio que podría respaldarlo.

Mientras Andraos transita el camino hacia la búsqueda de un nuevo mandato y González Trigo se acerca a una posible candidatura radical, el titular de la CIAT aparece como un nombre que podría alterar el escenario y sumar una alternativa de origen empresarial.

En un tablero que comienza a moverse, el outsider de la CIAT es uno de los nombres que empiezan a seguirse rumbo a 2027.