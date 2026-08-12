El Outlet impulsó las ventas y renovó el movimiento en las galerías del centro

La nueva edición del Outlet de la Ciudad de Mendoza cerró con un balance positivo para los comerciantes que participaron de la propuesta. Durante tres días, las galerías del centro se llenaron de promociones, descuentos y percheros con ofertas, en una iniciativa que buscó darle mayor movimiento a estos espacios comerciales.

En esta oportunidad, el Outlet se realizó en las galerías Paseo San Martín, Bamac, Piazza, San Marcos, Kolton e Independencia. La propuesta permitió que los comercios sacaran parte de sus productos a los pasillos y ofrecieran distintas promociones para atraer a vecinos y visitantes.

Uno de los principales resultados fue el aumento de la circulación de personas. Durante las jornadas se pudo ver un mayor movimiento en las galerías, algo que también se reflejó en las ventas de los locales participantes. Los comerciantes coincidieron en que la iniciativa ayudó a generar más interés y acercó nuevos clientes.

Foto: cortesía Prensa Ciudad de Mendoza

Desde los negocios que formaron parte de la propuesta valoraron especialmente el movimiento registrado durante el fin de semana. Además de las ventas, destacaron la posibilidad de mostrar sus productos a personas que habitualmente no recorren estos espacios del microcentro.

Los comerciantes también remarcaron la importancia de continuar con este tipo de acciones. La buena respuesta del público y los resultados obtenidos hicieron que la mayoría de los locales manifestara su interés en volver a participar si se realiza una nueva edición.

Esta fue la tercera edición del Outlet de la Ciudad. Las dos anteriores se habían desarrollado en la Nave Cultural, mientras que en esta oportunidad la propuesta llegó por primera vez a las galerías comerciales del centro.