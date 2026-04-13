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CIUDAD DE MENDOZA

El Outlet de la Ciudad convocó a más de 30 mil personas y generó grandes ventas

El Outlet de la Ciudad volvió a posicionarse como uno de los eventos comerciales más convocantes de Mendoza, al reunir a más de 30 mil personas durante el fin de semana y generar un volumen de ventas estimado en 325 millones de pesos.

La iniciativa, organizada por el municipio, tuvo lugar en el espacio de La Báscula de la Nave Cultural, donde vecinos y turistas aprovecharon importantes descuentos en productos de marcas locales. La propuesta incluyó una amplia variedad de rubros, como indumentaria, calzado y marroquinería, con rebajas que alcanzaron hasta el 50%.

Durante las dos jornadas, el predio funcionó como un gran centro comercial que combinó oportunidades de compra con espacios recreativos. Además de las promociones, el evento ofreció un patio gastronómico y sorteos en vivo, generando un entorno pensado para toda la familia.

Desde la organización destacaron el impacto positivo de la propuesta tanto en el movimiento económico como en el fortalecimiento del comercio mendocino. En ese sentido, el outlet no solo incentivó el consumo, sino que también permitió visibilizar el trabajo de marcas locales y acompañar su crecimiento.

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Báscula de la Nave CulturalOutlet de la Ciudadeventos comerciales

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