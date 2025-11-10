El “oro blanco” del Sur: Mendoza tiene algo que el mundo entero busca

Aunque el cobre suele concentrar la atención del debate minero mendocino, el litio empieza a ganar protagonismo como mineral estratégico del futuro. Mendoza posee reservas comprobadas y ya dio el primer paso para avanzar en su exploración: el Gobierno provincial convocó a audiencia pública para evaluar el proyecto Don Luis, ubicado entre San Rafael y Malargüe.

El llamado busca aprobar el Informe de Impacto Ambiental de la etapa exploratoria, impulsado por la empresa El Jarillar S.A., que pretende ampliar el área de prospección hacia el sur provincial. El objetivo es confirmar la existencia de sales de litio en las Salinas del Diamante, una zona considerada prometedora dentro del mapa geológico nacional.

El litio, conocido como el “oro blanco”, es uno de los minerales más codiciados en la transición hacia las energías limpias y renovables. Su alta capacidad para almacenar energía lo convierte en un componente esencial para baterías de autos eléctricos, dispositivos electrónicos y sistemas de energía solar y eólica. Según la Agencia Internacional de Energía, la demanda global de litio crecerá más de un 400% hacia 2040, impulsada por la electrificación y los compromisos de reducción de emisiones de carbono.

En este contexto, Argentina se consolida como el segundo país con mayores recursos de litio del planeta, solo detrás de Bolivia. Junto con Chile, conforma el llamado “triángulo del litio”, una región que concentra más de la mitad de las reservas mundiales y se ha convertido en el centro de la disputa energética y geopolítica global.

El interés internacional no es menor. China domina actualmente la producción de baterías, mientras Estados Unidos, Europa y potencias del Golfo buscan reducir su dependencia del país asiático y asegurar su propio acceso a los recursos. Incluso Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, ha manifestado su interés en invertir en Argentina, al considerar al litio como “el nuevo petróleo”. Tras la asunción de Javier Milei, el empresario mantuvo contacto con el presidente para analizar oportunidades vinculadas a la minería energética.

Mientras tanto, el Gobierno provincial avanza con los trámites ambientales y busca compatibilizar el desarrollo minero con la sustentabilidad. Funcionarios del área sostienen que la exploración de litio puede ser un motor de crecimiento regional, siempre que se garantice la protección de los ecosistemas y el uso racional del agua.