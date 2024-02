El organismo clave que cerrará Milei

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este jueves que el Gobierno nacional decidió “avanzar” con “el cierre definitivo” del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) como parte de la reducción de la estructura estatal decidida por el presidente Javier Milei.

“No podemos hacer que la gente siga bancando con sus impuestos este tipo de cuestiones”, aseguró Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

Adorni señaló en la conferencia de prensa en la Casa Rosada que “uno de los ejes de Milei es la reducción del Estado, la eliminación de lo que no genere beneficio, y se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de institutos que no sirven para nada, que son grandes cajas de la política, lugares para generar empleo militante”.

Sobre esto, el funcionario añadió que “empezamos a avanzar con el primero de ellos, el INADI, empezamos con el cierre definitivo del organismo, que tiene cerca de 400 empleados, decenas de oficinas en el país, instituciones que tienen la particularidad que en muchas oportunidades son conducidos por funcionarios de dudosa idoneidad”.

No vamos a seguir financiando rosca política ni lugares donde se paguen favores, se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de institutos que no sirven para nada, que son grandes cajas de la política, no podemos hacer que la gente siga bancando con sus impuestos este tipo de cuestiones”.

Adorni criticó los “tiempos burocráticos” que dijo que demoran el cierre del instituto: “Nos encantaría que el INADI estuviese cerrado hoy, pero no se puede por una cuestión de tiempos, los trámites no son tan sencillos como uno tuviera ganas o como la gente espera. Lamentablemente, la burocracia pone ciertos límites a las decisiones que uno pretende llevar adelante, En algunos casos el cierre será por decreto y en otros será la decisión de cada ministro”.

En cuanto al futuro de los empleados, es un tema que irán decidiendo con el tiempo de acuerdo a las necesidades de empleo.