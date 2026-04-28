El optimismo cede: la confianza en la gestión de Milei registró en abril su mayor caída del año

La administración nacional atraviesa su momento de mayor escepticismo social desde el inicio del mandato. De acuerdo con el último Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella, la valoración ciudadana sufrió un retroceso del 12,1% en abril, marcando el cuarto mes consecutivo de resultados negativos.

Esta baja no solo consolida la tendencia descendente de 2026, sino que es significativamente más aguda que las correcciones leves registradas entre enero y marzo.

El informe revela que la caída fue sistémica, afectando a los cinco pilares que componen el índice. Sin embargo, el impacto fue desigual:

Eficiencia en el gasto: Fue el área más castigada, con un derrumbe del 21,4%.

Evaluación general: La percepción sobre el desempeño global del equipo de gobierno cayó un 17,2%.

Honestidad: Aunque sigue siendo el atributo mejor valorado (2,50 puntos), no escapó a la tendencia y cedió un 8,4%.

A pesar del deterioro reciente, el indicador permite poner las cifras en perspectiva histórica:

Vs. 2022: Javier Milei mantiene una confianza 40,9% superior a la que registraba Alberto Fernández en el mismo mes de su tercer año de gestión. Vs. 2018: La cifra actual queda un 2,1% por debajo de los niveles de confianza que ostentaba Mauricio Macri en abril de aquel año.

Segmentación: ¿Quiénes apoyan y quiénes se alejan?

El análisis demográfico muestra cambios interesantes en el comportamiento de los distintos grupos sociales:

Jóvenes al rescate: El sector de 18 a 29 años fue el único que mostró resiliencia, con un leve repunte del 2,3%, recuperando su lugar como el grupo más afín al Gobierno.

La clase media en alerta: El segmento de 30 a 49 años fue el que más retiró su apoyo este mes, con una caída estrepitosa del 16,7%.

Cierre de brecha de género: No se dio por una mejora en la percepción femenina, sino por un desplome abrupto en la confianza de los hombres (-16,9%), lo que niveló los indicadores hacia abajo.



El pesimismo se extendió a todo el país. El Gran Buenos Aires (GBA) continúa siendo el territorio más hostil para la administración central (1,67 puntos), mientras que el interior, aunque también cayó un 11,9%, sigue siendo el principal bastión de apoyo.

En cuanto al nivel educativo, los ciudadanos con estudios universitarios o terciarios mantienen una confianza más alta (2,21) frente a quienes solo cuentan con instrucción primaria (1,60).

El motor de la confianza sigue siendo la esperanza financiera. Aquellos que creen que la economía mejorará en el próximo año mantienen un índice de confianza alto (4,03), mientras que entre los pesimistas, el apoyo es prácticamente nulo (0,51).