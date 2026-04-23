El oficialismo de¿el Colegio de Abogados de Mendoza se impuso con el 62%

El oficialismo del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción de Mendoza logró una victoria contundente este miércoles y amplió de manera significativa su respaldo interno. La lista encabezada por Alejandra Lanci se impuso con 962 votos contra 597 de Alejandro Poquet, lo que representa un 62% frente a 38%.

El dato político no es menor: hace dos años (con Sergio Molina como candidato) el oficialismo había ganado con el 52%, por lo que este resultado marca un salto de 10 puntos y una consolidación del espacio.

La elección se daba en un clima de fuerte tensión interna, con dos modelos bien marcados en disputa. Por un lado, el oficialismo que buscaba continuidad con Lanci -abogada en Asesoría de Gobierno- y, por el otro, la lista opositora Alternativa Profesional Autónoma (APA) encabezada por Poquet, que cuestionaba el vínculo del Colegio con el poder político.

Además, la elección estuvo atravesada por cruces políticos, cuestionamientos personales y un debate de fondo sobre el rol institucional del Colegio.

En el Tribunal de Ética también ganó el oficialismo

En la votación del Tribunal de Ética, también se impuso el oficialismo. Allí aparece una particularidad clave del sistema electoral: los abogados que no están al día con la matrícula pueden votar únicamente en esa categoría y no en la del Directorio, lo que amplía el padrón y tiende a achicar la diferencia.

Cabe tener presente que quienes no pagan la matrícula suelen ser, en muchos casos, profesionales más críticos o distanciados de la conducción, lo que explica un resultado más equilibrado en ese tramo de la elección.