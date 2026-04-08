El oficialismo consiguió aval para tratar la reforma de la Ley de Glaciares en Diputados: los mendocinos que dieron quorum

El oficialismo logró reunir el quórum en la Cámara de Diputados y habilitó así el tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares, con el respaldo de bloques aliados como el PRO y la UCR, además de legisladores alineados con gobernadores que impulsan cambios en la normativa, entre ellos el mendocino Alfredo Cornejo.

La apertura de la sesión marca un avance clave en el proceso legislativo, ya que nuevamente vuelve al recinto un tema que viene generando tensiones entre posiciones vinculadas al desarrollo productivo y a la protección ambiental.

A los 95 presentes de La Libertad Avanza en su plenitud, entre ellos Facundo Correa Llano, Mercedes Llano, Álvaro Martínez y Julieta Metra; se sumaron otros 34 legisladores que permitieron abrir la reunión con 129 legisladores sentados en sus bancas a las 15.13.

Los radicales Pamela Verasay y Lisandro Nieri fueron de los que habilitaron el tratamiento.

Un quórum con apoyo de aliados

Para alcanzar el número necesario de diputados presentes, el oficialismo debió articular acuerdos con distintos espacios políticos. En ese esquema, el acompañamiento de sectores del PRO y la UCR resultó determinante, así como la influencia de gobernadores que promueven una revisión de la legislación vigente.

Qué se discute en la reforma

La iniciativa busca introducir modificaciones en la Ley de Glaciares, que regula las actividades en zonas consideradas estratégicas para la preservación de reservas hídricas. El eje del debate gira en torno a los alcances de las restricciones actuales y su impacto en el desarrollo de actividades económicas, especialmente en provincias con potencial minero.

Mientras algunos sectores plantean la necesidad de actualizar la normativa, otros sostienen que la ley vigente garantiza estándares de protección ambiental que no deberían flexibilizarse.

Un debate que recién comienza

Con el quórum garantizado, la Cámara de Diputados quedó habilitada para avanzar en la discusión del proyecto, que se anticipa extensa y con posiciones marcadamente diferenciadas.