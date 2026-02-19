El oficialismo busca aprobar la reforma laboral en Diputados, pese al paro de la CGT

En una semana marcada por la alta tensión política y social, el Gobierno nacional acelera a fondo para convertir en ley su proyecto de “Modernización Laboral”. Con una estrategia de “reloj suizo”, el oficialismo convocó a sesión en la Cámara de Diputados para este jueves a las 14, confiando en que cuenta con los números necesarios para darle media sanción y girarlo de inmediato al Senado, donde ya hay una citación prevista para el viernes a las 10:00.

El mayor obstáculo para el inicio del debate no es solo político, sino logístico: el paro general de transporte impulsado por la CGT amenaza con complicar el quórum. No obstante, el bloque libertario cuenta con el respaldo firme del PRO, la UCR y fuerzas provinciales de San Juan, Neuquén y Tucumán para alcanzar los 129 legisladores necesarios.

El mapa de las negociaciones: Dudas y cambios de último momento

Aunque el oficialismo llega con ventaja, el camino no está libre de obstáculos:

Innovación Federal: Los diputados de Salta y Misiones mantienen sus reservas respecto al artículo del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), lo que podría derivar en votos divididos.

Provincias Unidas: Este bloque busca aprovechar la apertura del Ejecutivo para introducir cambios en las licencias parentales y proteger los estatutos especiales, el financiamiento del cine y el trabajo penitenciario.

El retroceso en licencias por enfermedad: Para destrabar la negociación, el Gobierno eliminó un polémico artículo que pretendía reducir al 50% el salario de trabajadores con enfermedades o accidentes ajenos al trabajo.

De aprobarse el proyecto actual, las reglas del juego en el mercado de trabajo argentino sufrirán una transformación estructural:

Indemnizaciones y Fondo FAL: Se crea un sistema similar al de la construcción. Las empresas aportarán entre un 1% y 3% del salario a un fondo de inversión para cubrir despidos, reemplazando el esquema de sanciones judiciales por actualizaciones fijas (inflación + 3% anual). Banco de Horas: Las horas extras dejan de pagarse necesariamente en efectivo. Se podrán compensar con francos o jornadas reducidas, siempre respetando el descanso de 12 horas entre turnos. Salarios y “Pagos en Especie”: La ley abre la puerta a salarios por productividad y permite el pago en moneda extranjera o bienes, quitándole peso a las negociaciones colectivas tradicionales. Fin de la Ultraactividad: Los convenios colectivos ya no se prorrogarán automáticamente tras su vencimiento; si no hay acuerdo nuevo, el convenio cae. Servicios Esenciales al 75%: Se restringe el derecho a huelga en sectores como educación, salud, transporte y aduana, obligándolos a mantener tres cuartas partes de su operatividad. Blanqueo y Beneficios: Se lanza un régimen de incentivos fiscales por 4 años para quienes regularicen empleados o contraten personas desempleadas. Apps de Delivery: Se reglamenta el trabajo en plataformas, estableciendo seguros de salud por “libre acuerdo”, pero evitando reconocer la relación de dependencia. Control de Asambleas: Las reuniones gremiales en las empresas requerirán autorización previa y no podrán detener la producción. Además, el tiempo de asamblea no será remunerado.

Un punto de fuerte fricción es el desfinanciamiento del INCAA. A partir de 2028, el organismo dejará de percibir fondos directos de las entradas de cine y el ENACOM, pasando a depender exclusivamente de lo que se le asigne en el Presupuesto Nacional, lo que la oposición denuncia como una “sentencia de muerte” para la producción local.