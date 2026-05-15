El oficialismo acelera el paso en el Congreso: las cuatro leyes que quiere tratar el Gobierno antes del Mundial

Con el Mundial como horizonte temporal, el Gobierno nacional puso en marcha una estrategia intensiva para asegurar la sanción de cuatro proyectos clave. La mesa política de la Casa Rosada, liderada por el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, definió que las próximas semanas serán determinantes para consolidar acuerdos con sectores aliados y blindar una agenda legislativa que evite distracciones durante el evento deportivo.

El Ejecutivo busca avanzar en lo inmediato con leyes de alto impacto económico y administrativo. Entre los diez proyectos adicionales que el oficialismo prevé enviar al Congreso, destaca el denominado “super-RIGI”, una iniciativa que promete sacudir el tablero inversor con beneficios fiscales (como una alícuota del 15% en Ganancias), además de ventajas aduaneras y cambiarias.

Las cuatro leyes que Nación busca sancionar de forma urgente son:

Ley Hojarasca: Orientada a la desburocratización del Estado.

Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT): Un marco internacional para la propiedad intelectual.

Paquete de Propiedad Privada: Con reformas que incluyen la venta de tierras a extranjeros.

Reforma del Régimen de Zona Fría: Una readecuación de los subsidios al gas natural.

Para el próximo miércoles 20 de mayo, La Libertad Avanza ya solicitó una sesión especial en la Cámara de Diputados. El objetivo es dar media sanción a la Ley Hojarasca y a la reforma de la Zona Fría, proyecto que ya cuenta con dictamen de mayoría y es visto por el Gobierno como una herramienta para neutralizar los intentos de la oposición de interpelar a Adorni.

En cuanto al Tratado de Patentes, el texto sufrió modificaciones tras negociaciones entre laboratorios nacionales y extranjeros, eliminando capítulos sensibles para la industria farmacéutica. Por su parte, en el paquete de Propiedad Privada, la Casa Rosada ha mostrado flexibilidad al eliminar el capítulo del ReNaBaP y ceder facultades a las provincias, buscando así retener el apoyo del PRO, la UCR y bloques provinciales.

Aunque sigue siendo una prioridad para el entorno del Presidente, en Balcarce 50 admiten que la reforma electoral no llegará antes del inicio del Mundial. La falta de consenso sobre el destino de las PASO ha obligado a recalcular: el Gobierno ya baraja la posibilidad de convertirlas en “no obligatorias” ante la imposibilidad de suspenderlas por falta de votos.

Finalmente, el oficialismo corre contra el reloj para cerrar el acuerdo con los holdouts antes de que termine mayo. Tras el ingreso de una adenda que devolvió el tratamiento a comisión en el Senado, la meta es dictaminar y votar en ambas cámaras antes del vencimiento del plazo prorrogado a fin de mes.