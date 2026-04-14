El oficialismo acelera con la autonomía municipal ante el PJ que reclama por una decisión de la Suprema Corte

El tratamiento del proyecto de enmienda constitucional impulsado por el Poder Ejecutivo para habilitar la Autonomía Municipal en Mendoza comenzó este martes en la comisión de LAC de la Cámara de Diputados, en medio de fuertes tensiones políticas y cuestionamientos por parte del PJ.

La iniciativa busca modificar el artículo 197 de la Constitución Provincial con el objetivo de permitir que los departamentos puedan avanzar hacia regímenes de autonomía municipal. Sin embargo, el inicio del debate estuvo atravesado por una polémica vinculada al conflicto institucional entre la Provincia y el municipio de San Rafael.

Durante la reunión, el bloque del PJ presentó una moción para suspender el tratamiento del proyecto, argumentando que la discusión no puede avanzar en el contexto del litigio abierto ante la Suprema Corte de Justicia. El presidente de la bancada del PJ en Diputados, Germán Gómez, sostuvo que la medida judicial vigente también alcanza a la iniciativa del Ejecutivo.

“La resolución de la Corte es clara. Ambas partes deben respetarla, por lo que pedimos que no se realice esta comisión, ya que estaríamos haciendo algo que la Corte impide”, afirmó el legislador durante el debate.

La postura fue rechazada los legisladores del oficialismo y también por el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, quien defendió la legalidad del tratamiento legislativo. Según explicó, la medida cautelar dictada por la Suprema Corte no incluye el proyecto de enmienda.

“La interpretación del Gobierno es que la Corte está analizando la resolución de San Rafael que convocó a la elección de convencionales, no el proyecto que estamos presentando. Son cosas distintas”, señaló el funcionario.

Ante esta situación, Gómez y la diputada Gabriela Lizana decidieron retirarse de la comisión, al considerar que su permanencia implicaría convalidar una acción contraria a un fallo judicial.

El conflicto tiene su origen en la decisión del municipio de San Rafael de avanzar con la elección de convencionales constituyentes en los comicios de medio término de febrero, con el objetivo de redactar su propia Carta Orgánica. Frente a esto, el Poder Legislativo provincial presentó un recurso ante la Suprema Corte, al entender que la medida invadía competencias exclusivas de la Provincia.

En ese marco, el máximo tribunal provincial dispuso que ambas partes se abstengan de continuar con acciones vinculadas al conflicto por un plazo de diez días, mientras analiza la cuestión de fondo. Pese a este escenario, el oficialismo decidió avanzar con el tratamiento del proyecto, profundizando así el debate político e institucional en torno a la autonomía municipal en Mendoza.