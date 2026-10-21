El nuevo titular de AYSAM respondió a las críticas de Calvente y anticipó medidas por los desbordes cloacales

El nuevo presidente de Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM), Ginés Darío Hernández, salió a responder los cuestionamientos del intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, por los reiterados desbordes cloacales que afectan al departamento. En sus primeras declaraciones tras asumir el cargo, defendió las inversiones realizadas, anunció obras y apuntó contra las conexiones clandestinas de desagües pluviales como uno de los factores que agravan la situación.

Hernández reemplazó a Humberto Mingorance, quien presentó su renuncia el martes, en medio de una creciente presión política por los problemas sanitarios registrados en distintos sectores del Gran Mendoza.

El nuevo funcionario reconoció la preocupación del jefe comunal y confirmó que mantendrá una reunión con él para coordinar acciones y medidas de contingencia.

“Es entendible la preocupación del intendente porque es el que tiene que responder a sus usuarios, a sus contribuyentes”, sostuvo.

Sin embargo, Hernández rechazó que no exista una planificación para resolver los problemas de infraestructura sanitaria. “La inversión está, se ha hecho mucha inversión en Guaymallén y el plan estratégico también está. No es un futuro que estamos vendiendo, sino es un presente que vamos a ejecutar”, aseguró.

Las obras prometidas para Guaymallén

Entre las principales intervenciones, el nuevo titular de AYSAM destacó la construcción de un aliviador paralelo a la calle 2 de Mayo, uno de los sectores afectados por los desbordes. Según explicó, la obra ya fue licitada y tendría un plazo de ejecución de ocho meses.

Además, adelantó que la empresa cuenta con el pliego para licitar otra intervención de mayor envergadura, que demandará 30 millones de dólares y tendrá financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

También mencionó los trabajos sobre el colector de calle Tirasso, donde restan aproximadamente 20 metros de ejecución. Su finalización permitiría reducir parte de los inconvenientes que se producen durante las lluvias.

Mientras tanto, AYSAM continuará con cuadrillas operativas, tareas de limpieza y guardias permanentes en los sectores afectados.

Conexiones clandestinas y posibles sanciones

Uno de los puntos más fuertes de las declaraciones de Hernández estuvo relacionado con las causas de los colapsos cloacales.

Si bien reconoció que existen problemas derivados de la antigüedad de las instalaciones, sostuvo que las conexiones clandestinas de desagües pluviales a la red cloacal agravan la situación durante las tormentas.

Según explicó, el ingreso de agua de lluvia puede generar caudales que superan en aproximadamente un 30% la capacidad para la cual fueron diseñados los colectores.

Frente a este escenario, adelantó que buscará trabajar con los municipios para identificar conexiones irregulares y avanzar en su regularización.

Incluso reveló que mantuvo conversaciones con el ministro de Gobierno, Natalio Mema, sobre posibles modificaciones normativas para sancionar estas prácticas.

“Ya no podemos quedar en el discurso, porque eso lo venimos diciendo, pero hay que actuar, hay que salir, ver, controlar”, manifestó.

Un cambio de conducción en medio de la crisis

La llegada de Hernández se produce en un contexto particularmente complejo para AYSAM. La renuncia de Mingorance estuvo precedida por nuevos reclamos de Calvente, quien exigió soluciones urgentes y cuestionó que Guaymallén deba continuar afrontando las consecuencias de las deficiencias de la infraestructura sanitaria.

Sin embargo, el nuevo presidente no planteó un cambio de rumbo respecto de la gestión anterior. Por el contrario, aseguró que mantendrá el programa de obras y buscará mejorar la coordinación entre los organismos involucrados.

“La solución es estructural y vamos a seguir con la línea estructural que se viene manejando”, afirmó.

El funcionario también cuenta con una particularidad: hasta su designación era gerente general de AYSAM y está imputado en la misma causa judicial que involucra a Mingorance por los vuelcos cloacales en Guaymallén.

De esta manera, el recambio dispuesto por el Gobierno de Alfredo Cornejo no implica la llegada de una conducción ajena a la gestión anterior.

El desafío inmediato de Hernández será transformar los anuncios en soluciones concretas para los vecinos y recomponer la relación con los municipios, especialmente con Guaymallén, donde los desbordes cloacales se convirtieron en un problema sanitario y político recurrente.