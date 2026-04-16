El nuevo rol del preceptor: la DGE aprobó un postítulo con nuevas funciones para combatir la deserción escolar y la repitencia

La Resolución 1288 de la Dirección General de Escuelas (DGE) marca un cambio de paradigma en la educación secundaria, transformando la figura tradicional del preceptor en un tutor clave para combatir la deserción y la repitencia.

En un contexto educativo marcado por desafíos de permanencia y vulnerabilidad, se busca dar un salto de calidad en la formación docente. La normativa oficializa el diseño curricular del postítulo “Actualización Académica en el nuevo rol del preceptor/a como tutor Pedagógico en escenarios complejos”, una instancia de formación destinada a dotar a estos profesionales de herramientas críticas para el día a día escolar.

De la disciplina al acompañamiento integral

Históricamente, el rol del preceptor estuvo ligado al control de asistencia y la disciplina. Sin embargo, la nueva normativa reconoce que estos agentes son, en muchos casos, el primer nexo entre el estudiante y la institución.

La resolución destaca que, ante fenómenos como el abandono escolar y la repitencia —conceptualmente redefinida hoy como “permanencia”—, es indispensable que el preceptor cuente con competencias sólidas para brindar un acompañamiento personalizado.

Ejes centrales de la formación

El postítulo no solo se limita a la teoría, sino que propone una integración de procesos prácticos para actuar en escenarios complejos. Entre los pilares que justifican esta capacitación se encuentran:

Detección temprana: Capacidad para actuar con celeridad ante situaciones de extrema vulnerabilidad social o educativa.

Fortalecimiento de trayectorias: Brindar estrategias efectivas para que el alumno no solo esté en la escuela, sino que aprenda y progrese.

Desarrollo integral: Fomentar capacidades y destrezas que trasciendan lo administrativo, posicionando al preceptor como un tutor pedagógico activo.

Un objetivo claro: profesionalizar la tutoría

El objetivo general del programa es claro: fortalecer la formación profesional. Al jerarquizar la función del preceptor, el sistema educativo busca crear una red de contención más robusta que pueda responder a las demandas de las juventudes actuales.

Con la aprobación del diseño curricular (anexo a la resolución), se espera que las instituciones educativas comiencen a implementar estos trayectos formativos, entendiendo que un preceptor capacitado es una pieza fundamental para garantizar el derecho a la educación en tiempos de crisis.