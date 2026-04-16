El nuevo escándalo que sacude al concejal que condujo alcoholizado

A meses del episodio que lo puso en el centro de la polémica por conducir alcoholizado, el concejal radical Miqueas Burgoa vuelve a quedar envuelto en un nuevo escándalo. Esta vez, el edil aparece mencionado en una denuncia por agresiones y un violento cruce dentro del Concejo Deliberante, que incluyó gritos, empujones y acusaciones cruzadas. No es el único, también fue denunciado el radical Ezequiel Genovese.

El conflicto se produjo en el ámbito del recinto y tuvo como protagonistas a dos concejales, en un episodio que rápidamente escaló y obligó a la intervención de terceros para evitar que la situación pasara a mayores.

Un nuevo capítulo tras el caso de alcoholemia

El hecho toma mayor dimensión por el antecedente reciente que tiene como protagonista a Burgoa. El concejal fue detenido meses atrás en General Alvear tras conducir con 1,25 gramos de alcohol en sangre, un nivel que supera ampliamente lo permitido por la ley.

Aquella situación generó un fuerte rechazo público y político, incluso dentro de su propio espacio, y derivó en pedidos de renuncia. Sin embargo, el edil decidió continuar en su cargo, lo que ya había dejado una marca en su trayectoria política.

¿Qué pasó?

El cruce incluyó empujones y un intercambio verbal de alta intensidad. El hecho fue denunciado por Alejandro Moreno, secretario legislativo del Concejo de Guaymallén.

La denuncia por violencia de género, lesiones, coacciones y atentado contra la autoridad a punta a Miqueas Burgoa y Ezequiel Genovese, ambos enfrentados al oficialismo que comanda el intendente Marcos Calvente.

El hecho ocurrió en un cuarto intermedio de la sesión del pasado 9 de abril. De hecho, la transmisión oficial muestra la tensión que se registraba en esa sesión.

En la denuncia, Moreno expuso que vio Burgoa le propinó “un golpe o cachetada en la zona del pecho” al presidente del Concejo Deliberante, el radical Jonathan Mazuela. Pero luego, avanzó contra la presidenta del bloque de la UCR, Juana Allende Zapata, a quien “empujó o pechó hacia atrás” dentro del recinto.

Moreno pidió que la conducta de ambos concejales se analice bajo los parámetros de la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres, particularmente en lo referido a violencia física, simbólica y política. Además, el funcionario pidió que tomen testimonios de los otros concejales presentes y personas que presenciaron el hecho.

La sesión del escándalo