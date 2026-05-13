El nuevo documental de Oasis mostrará el costado más íntimo de los hermanos Gallagher

Oasis prepara el estreno de un documental que promete revelar el lado más personal de Liam y Noel Gallagher durante la histórica reunión de la banda, uno de los regresos más esperados del rock en las últimas décadas.

La película, todavía sin título oficial, seguirá el detrás de escena de la gira “Oasis Live ‘25”, que marcó el regreso del grupo británico tras 16 años separados. La película contará con imágenes exclusivas de ensayos, camarines y conciertos, además de material íntimo sobre la reconciliación entre los hermanos Gallagher.

Uno de los puntos más destacados del documental será la primera entrevista conjunta entre Liam y Noel en más de un cuarto de siglo, un hecho que generó enorme expectativa entre los fanáticos de la banda.

La producción está a cargo de Steven Knight, creador de la serie “Peaky Blinders”, mientras que la dirección quedó en manos de Dylan Southern y Will Lovelace, reconocidos por sus trabajos documentales vinculados al mundo de la música.

Según adelantaron sus realizadores, la película no solo se centrará en el reencuentro de Oasis, sino también en el impacto emocional y cultural que la banda tuvo sobre millones de seguidores alrededor del mundo.

El documental llegará primero a salas de cine seleccionadas e IMAX el 11 de septiembre de 2026 y luego desembarcará en Disney+, aunque todavía no se confirmó una fecha exacta para su estreno en streaming.