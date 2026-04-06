El nuevo DNI con chip ya se emite: qué cambia, cuánto cuesta y por qué no tenés que renovarlo todavía

Argentina ya puso en marcha la emisión de un nuevo Documento Nacional de Identidad con tecnología avanzada, mayor seguridad y cambios estructurales que lo ubican en línea con estándares internacionales. La actualización ya comenzó a implementarse de forma gradual en distintas provincias y apunta a reforzar la identificación de las personas.

Uno de los cambios centrales está en su fabricación: el documento ahora se produce en policarbonato (un material más resistente y duradero que el plástico anterior), lo que permite incorporar los datos mediante grabado láser (integrados directamente en la tarjeta). Esto dificulta significativamente su alteración o falsificación.

A su vez, el DNI suma un chip electrónico (que almacena información personal y biométrica de forma encriptada), elevando el nivel de seguridad y trazabilidad. A esto se agregan múltiples barreras contra el fraude, como imágenes variables según el ángulo de visión, relieves táctiles y detalles visibles con luz ultravioleta (elementos pensados para impedir copias o adulteraciones).

En cuanto a costos, el trámite estándar tiene un valor de $10.000 para ciudadanos argentinos ($20.000 para personas extranjeras), con tarifas más altas en casos urgentes (cuando se requiere una entrega acelerada). Este esquema ya rige en la nueva etapa de emisión del documento.

Sin embargo, es clave aclarar que no es obligatorio renovar el DNI de inmediato (los documentos actuales siguen siendo válidos hasta su vencimiento). La transición será progresiva y el nuevo formato se incorporará a medida que cada persona realice trámites habituales, evitando así una renovación masiva innecesaria.