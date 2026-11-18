Las enfermedades diarreicas agudas (EDA) pueden aumentar durante los períodos de lluvias intensas y altas temperaturas, debido a las condiciones que favorecen la proliferación de bacterias, virus y parásitos. El fenómeno de El Niño puede agravar este escenario, ya que las precipitaciones y las inundaciones pueden afectar los sistemas de saneamiento, provocar desbordes cloacales y contaminar las fuentes de agua destinadas al consumo humano.

Entre los principales agentes que causan estas infecciones se encuentran los rotavirus, los norovirus y la bacteria Escherichia coli. La transmisión puede producirse al consumir agua o alimentos contaminados, o por mantener contacto con superficies y ambientes afectados por aguas de inundación. Los menores de 5 años y los adultos mayores son los grupos que presentan mayor vulnerabilidad frente a estas enfermedades.

Ante este panorama, el Ministerio de Salud de Mendoza recomienda consumir únicamente agua segura, hervirla durante tres minutos o desinfectarla con lavandina apta para potabilización, respetando las indicaciones del producto. También es fundamental lavarse las manos frecuentemente con agua segura y jabón, higienizar correctamente frutas y verduras, consumir alimentos bien cocidos y conservarlos refrigerados. Además, se aconseja evitar el contacto con aguas estancadas y no caminar descalzo en zonas inundadas.

En el caso de los bebés, las autoridades sanitarias destacan la importancia de mantener la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y no interrumpirla ante un episodio de diarrea. También recomiendan higienizar adecuadamente las mamaderas y desechar los pañales en bolsas cerradas. Por último, es importante acudir a un centro de salud ante síntomas de deshidratación, como ojos hundidos, llanto sin lágrimas o presencia de sangre en las deposiciones, y evitar la automedicación.