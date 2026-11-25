Frente a los pronósticos que anticipan un aumento de lluvias y tormentas severas para la temporada 2026-2027 a raíz del fenómeno de El Niño, el Poder Ejecutivo Nacional precisó cuál será su rol ante eventuales contingencias climáticas en Mendoza.

A través de un informe de gestión de más de dos mil páginas remitido al Congreso, la Jefatura de Gabinete ratificó que la prevención y la respuesta inicial recaen en la Provincia y los municipios, dejando la asistencia federal supeditada a pedidos formales.

Las definiciones responden a un cuestionario impulsado por la senadora nacional Mariana Juri (UCR) y dirigido a Diego Santilli.

En su presentación, la legisladora advirtió sobre el impacto de crecidas, aluviones, tormentas intensas y granizo sobre la infraestructura, la producción y los servicios esenciales-en el marco de la emergencia provincial-, y consultó expresamente si Nación dispondría partidas extraordinarias o financiamiento preventivo para que los departamentos con menor presupuesto encaren limpieza de cauces y obras hidráulicas, según señaló diario El Sol.

En su contestación oficial, el Gobierno nacional no consignó fondos extraordinarios ni cifras específicas destinadas a las comunas de Mendoza para los ejercicios 2026 o 2027. En cambio, encuadró su eventual participación bajo el principio de subsidiariedad fijado en la Ley 27.287 y su Decreto reglamentario 383/17.

Según detalló la Casa Rosada, los gobiernos locales y provinciales tienen la responsabilidad primaria ante cada emergencia, mientras que el Estado Nacional interviene únicamente tras un requerimiento formal. Para activar esa ayuda, la jurisdicción afectada debe presentar:

La caracterización y magnitud del evento climático.

Una evaluación preliminar de daños y necesidades urgentes.

El detalle de recursos humanos, materiales o insumos requeridos, precisando además con qué capacidades propias cuenta el distrito.

Una vez ingresado el pedido, la Dirección de Operaciones y Logística de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) evalúa la viabilidad técnica y la disponibilidad operativa, sin plazos fijos preestablecidos, sujetando los tiempos a la gravedad de cada episodio.