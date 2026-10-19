El Niño en Argentina: qué es, cuánto durará y cómo podría afectar a Mendoza durante el verano

El fenómeno climático de El Niño ya se encuentra activo y se prevé que continúe durante la primavera y el comienzo del verano, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Su presencia puede modificar las condiciones atmosféricas y favorecer un aumento de las lluvias en distintas regiones de Argentina.

A través de una publicación oficial, el organismo explicó las características de este fenómeno natural, su evolución y las posibles consecuencias sobre el clima. La información adquiere especial relevancia en un contexto de preocupación por las tormentas intensas, los anegamientos y el riesgo de inundaciones.

Aunque los efectos de El Niño no son iguales en todo el territorio, el SMN señaló que pueden hacerse más notorios a medida que avanzan la primavera y el verano.

Qué es El Niño y por qué puede provocar lluvias intensas

El Niño es un fenómeno climático caracterizado por el calentamiento persistente de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial, que provoca modificaciones en la circulación atmosférica.

Forma parte del sistema conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), un proceso natural que presenta tres fases: El Niño, asociada al calentamiento del océano; La Niña, vinculada al enfriamiento de sus aguas; y una fase neutral.

Según explicó el SMN, este fenómeno se presenta de manera irregular, generalmente cada dos a siete años.

Aunque ocurre a miles de kilómetros de Argentina, sus consecuencias pueden sentirse en distintas regiones del país debido a la conexión entre el océano y la atmósfera.

El calentamiento del Pacífico modifica los patrones de circulación atmosférica y puede alterar la trayectoria habitual de los frentes fríos y cálidos.

Como consecuencia, las lluvias pueden aumentar tanto en intensidad como en frecuencia, especialmente en el Litoral y la región pampeana.

Qué se espera para los próximos meses

De acuerdo con la información difundida por el Servicio Meteorológico Nacional, El Niño se encuentra activo y podría mantenerse durante la primavera y el inicio del verano.

El material oficial también destaca la posibilidad de que el fenómeno alcance una intensidad fuerte o muy fuerte, aunque esa clasificación debe interpretarse como una referencia a su evolución y no como una garantía de tormentas extremas en todas las provincias.

El organismo aclaró que los efectos no son inmediatos y que suelen manifestarse progresivamente conforme avanza la temporada cálida.

Esto significa que la presencia de El Niño no implica necesariamente lluvias intensas todos los días, sino una modificación de las probabilidades de que se registren determinadas condiciones meteorológicas.

Cómo podría afectar El Niño a Mendoza y el Valle de Uco

En Mendoza, y particularmente en el Valle de Uco, la evolución de El Niño genera interés por sus posibles efectos durante la temporada de tormentas de primavera y verano.

Departamentos como Tunuyán, Tupungato y San Carlos presentan sectores urbanos, rurales y productivos que pueden resultar vulnerables frente a precipitaciones intensas, crecidas repentinas de cauces y anegamientos.

Sin embargo, es importante aclarar que El Niño no provoca necesariamente un aumento uniforme de las lluvias en Mendoza. Su influencia depende de otros factores atmosféricos y de las condiciones meteorológicas regionales.

Por este motivo, la información difundida por el SMN no constituye, por sí sola, un pronóstico de inundaciones para la provincia.

En este escenario, las autoridades recomiendan mantener limpios los cauces y desagües, evitar arrojar residuos en acequias y prestar atención a las alertas meteorológicas oficiales.

La prevención resulta especialmente importante durante los meses de mayor actividad de tormentas, cuando las precipitaciones intensas pueden generar complicaciones en caminos, viviendas y establecimientos productivos.