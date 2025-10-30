El Napoli homenajeó a Maradona con un emotivo mensaje por su cumpleaños

El Napoli de Italia conmemoró el 65º aniversario del nacimiento de Diego Armando Maradona con un sentido homenaje en sus redes sociales, reafirmando una vez más el vínculo eterno entre el club del sur italiano y el ídolo argentino.

“Feliz cumpleaños, Diego”: el mensaje del Napoli

A través de su cuenta oficial en X (ex Twitter), el club publicó un mensaje sencillo pero cargado de emoción: “Feliz cumpleaños, Diego”, acompañado de un emoticón con el número 10, dorsal que el astro vistió y que fue retirado oficialmente en su honor.

🔟 FELIZ CUMPLEAÑOS DIEGO. pic.twitter.com/fOWkZHvvE0 — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) October 30, 2025

El recuerdo despertó una ola de reacciones entre hinchas napolitanos y fanáticos de todo el mundo, que revivieron los momentos más gloriosos del equipo bajo la conducción del “Pelusa”, considerado el futbolista más importante en la historia de la institución.

El legado eterno del “Diez” en Nápoles

Durante su paso por el Napoli, Maradona disputó 258 partidos, marcó 115 goles y brindó 76 asistencias, dejando un legado deportivo y emocional imborrable. Fue goleador de la Serie A en la temporada 1987/1988, con 15 tantos, y también máximo artillero de la Copa Italia ese mismo año, con 8 goles.

El capitán argentino conquistó con el club dos títulos de liga (1986/1987 y 1989/1990), la Copa Italia 1986/1987 y la Supercopa de Italia 1990/1991, llevando al equipo napolitano a lo más alto del fútbol europeo. “Maradona no solo transformó la historia del Napoli, la volvió inmortal con su magia”, señaló el comunicado del club. Con su talento y su espíritu rebelde, el argentino convirtió a un equipo humilde en una leyenda mundial, encendiendo una pasión que aún perdura en las calles de Nápoles.