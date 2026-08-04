El Museo Municipal de Arte Moderno celebra 59 años con una jornada especial

El Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM) celebrará este viernes 7 de agosto su 59° aniversario con una programación especial que permitirá al público descubrir cómo funciona el museo más allá de las salas de exposición. La propuesta incluirá visitas guiadas a sectores técnicos, actividades culturales y un conversatorio abierto, con entrada libre y gratuita.

Las actividades se desarrollarán de 10 a 20 en la sede del museo, ubicada en la Plaza Independencia. Uno de los principales atractivos será la posibilidad de recorrer espacios que normalmente permanecen cerrados al público, como el Archivo Documental, el Laboratorio de Conservación y Restauración, el Área de Montaje y la Sala de Guarda de la colección.

Durante las visitas, los asistentes podrán conocer cómo se conservan las obras, cuáles son los procesos de restauración, de qué manera se organizan las exposiciones y cómo se resguarda el patrimonio artístico que integra la colección del MMAMM.

Además, la agenda también incluirá propuestas que forman parte de la programación habitual del museo, como una nueva edición de “Valija de Restauro” y actividades en la Biblioteca Ricardo Tudela destinadas a personas mayores. El cierre será a las 18 con el conversatorio “El arte del insilio”, coordinado por Laura Valdivieso