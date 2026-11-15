El Museo Fader abre sus puertas a una semana de actividades para celebrar el patrimonio cultural

La provincia de Mendoza se prepara para conmemorar la Semana del Patrimonio con una programación especial en el Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú-Casa de Fader. Las actividades se desarrollarán del lunes 16 al jueves 19 de noviembre y estarán destinadas a promover el reconocimiento, la conservación y la difusión del legado cultural.

La propuesta es impulsada por la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos, dependiente de la Subsecretaría de Cultura de Mendoza, en el marco del Día Internacional del Patrimonio Mundial, que se recuerda cada 16 de noviembre.

A través de encuentros, recorridos y distintas actividades, la iniciativa busca poner en valor el patrimonio histórico, arquitectónico, arqueológico, documental e inmaterial de la provincia. También propone generar espacios de intercambio de conocimientos y destacar el trabajo de quienes participan en la conservación de estos bienes.

La programación comenzará el lunes 16, a las 19, con la presentación de Proyecto Mil e ICOM, a cargo de Laura Ferreyra. El martes 17, en el mismo horario, el licenciado Alberto Ripalta brindará una charla sobre “Museo Parque, Jardines Patrimoniales del Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú-Casa de Fader”.

El miércoles 18 habrá dos propuestas. A las 19 se realizará la firma de las actas de donación post mortem de obras de los artistas plásticos Roberto Cascarini (1895-1990) y Vicente Lahir Estrella (1890-1980), que pasarán a formar parte del Repositorio Oficial de Artes Plásticas de la Provincia. Luego, a las 20, el Coro Amicana ofrecerá un concierto especial para celebrar su 40° aniversario.

Por último, el jueves 19, a las 19, el licenciado Pablo Chiavazza estará a cargo de la charla “¿De lo regional a lo universal o de lo universal a lo regional? Breve historia del Museo Provincial de Bellas Artes de Mendoza a través de la documentación museológica de su colección”.

Todas las actividades tendrán lugar en el Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú-Casa de Fader, ubicado en San Martín 3651, Mayor Drummond, Luján de Cuyo, con entrada gratuita.