El Museo Casa de San Martín cerrará temporalmente por trabajos de mantenimiento

El Museo Casa de San Martín permanecerá cerrado al público desde este lunes 10 de agosto debido a una serie de trabajos de infraestructura, mantenimiento y puesta en valor que se realizarán en el edificio.

Según informó la Ciudad de Mendoza, las tareas forman parte de un plan de obras destinado principalmente a mejorar las condiciones de conservación del patrimonio arqueológico que se encuentra en el museo. El cierre será temporal y está previsto que los trabajos se extiendan durante unos 90 días. Durante ese período no se podrán realizar visitas al espacio ubicado en calle Corrientes 343.

Las obras apuntan a preservar uno de los sitios históricos vinculados con la figura del general José de San Martín y a garantizar mejores condiciones para el resguardo del patrimonio que conserva la institución.

Una vez finalizadas las tareas de mantenimiento y puesta en valor, el Museo Casa de San Martín volverá a recibir al público. La reapertura permitirá retomar las visitas de mendocinos, turistas y establecimientos educativos que recorren este espacio histórico de la Ciudad.