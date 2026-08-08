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CIUDAD DE MENDOZA

El Museo Casa de San Martín cerrará temporalmente por trabajos de mantenimiento

El Museo Casa de San Martín permanecerá cerrado al público desde este lunes 10 de agosto debido a una serie de trabajos de infraestructura, mantenimiento y puesta en valor que se realizarán en el edificio.

Según informó la Ciudad de Mendoza, las tareas forman parte de un plan de obras destinado principalmente a mejorar las condiciones de conservación del patrimonio arqueológico que se encuentra en el museo. El cierre será temporal y está previsto que los trabajos se extiendan durante unos 90 días. Durante ese período no se podrán realizar visitas al espacio ubicado en calle Corrientes 343.

Las obras apuntan a preservar uno de los sitios históricos vinculados con la figura del general José de San Martín y a garantizar mejores condiciones para el resguardo del patrimonio que conserva la institución.

Una vez finalizadas las tareas de mantenimiento y puesta en valor, el Museo Casa de San Martín volverá a recibir al público. La reapertura permitirá retomar las visitas de mendocinos, turistas y establecimientos educativos que recorren este espacio histórico de la Ciudad.

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