Debido a la situación actual por la pandemia de COVID-19 algunos servicios que brinda el Municipio quedaron suspendidos y así sucedió también con la Campaña gratuita de Vacunación Antirrábica; si bien por el momento el aislamiento social, preventivo y obligatorio continúa vigente, diversos rubros y actividades, que se consideran necesarias, se han ido activando nuevamente, y dentro de ellos desde la Municipalidad de Tupungato, a través del Área de Zoonosis y Control Animal, se considera relevante reactivar esta importante campaña ya que es un eje fundamental dentro de la salud pública.

Tal es así que esta iniciativa que se lleva adelante desde el año 2016 por la comuna local, retomará su operativo cumpliendo por supuesto con todas las medidas de distanciamiento e higiene establecidas a raíz del COVID-19.

“Vamos a considerar y en esto vamos a hacerles un pedido muy especial a la población de colaboración en esta campaña que es muy importante para poder cerrar el anillo epidemiológico considerando que aparecieron unos casos en San Luis y Córdoba, en base a esto hemos decido extremar las medidas de higiene y de distanciamiento pero terminar con la campaña que nos permitirá cerrar este anillo” expresó el Director de Fiscalización y Control, Médico Veterinario Pablo Lombardich.

De esta manera, con la metodología conocida como puerta a puerta, se desplegará nuevamente el operativo de la Campaña gratuita de Vacunación Antirrábica para perros y gatos -mayores a los 5 meses- el cual inicia a partir de hoy, 14 de mayo, en el distrito de Villa Bastías para completar los trabajos que ya habían comenzado en la zona, pero que quedaron suspendidos por la cuarentena obligatoria; luego el operativo se extenderá a los distritos de La Arboleda y El Zampal con los cuales ya quedaría cerrado el mencionado anillo epidemiológico de protección.

En cuanto a la metodología de trabajo el Director Lombardich explicó que en los domicilios de las zonas en los que se encuentre trabajando, se presentará un Médico Veterinario y un personal administrativo; se les solicitará a los vecinos que saquen a sus mascotas al exterior ya sea vereda, patio/jardín o garaje ya que el personal autorizado y debidamente identificado no ingresará al interior del domicilio por medidas de prevención. Asimismo aseveró que en aquellos casos en los que en las viviendas haya una persona que pertenezca a los grupos de riesgo, un integrante del hogar deberá ser el encargado de sacar la mascota; pero en caso de que la persona que forma parte del grupo de riesgo viva sola o no esté acompañado de otra que no pertenezca a los grupos de riesgo en el momento de la visita, quedará postergada la vacunación en ese domicilio y se reprogramará para nuevas fechas.

Además agregó: “Haremos en todas las casas la actualización del censo que hicimos en la primera Campaña de Vacunación para ver de qué manera impactó la Campaña de Esterilización que hizo el Municipio -tanto en nuestro quirófano como en veterinarias con convenios-”.

En el marco de tomar todas las medidas de prevención ante la pandemia de Coronavirus, la persona que esté a cargo de sacar la mascota, tanto como los operarios deben estar con barbijo o cubreboca y tendrán que mantener el distanciamiento obligatorio de 1,5 metros de distancia; asimismo aquellas personas que no desean acceder en este momento a la vacunación de su mascotas, no se verán obligadas a recibir al personas del Área de Zoonosis y Control Animal del Municipio.

Por último el Funcionario agregó: “La rabia es una enfermedad zoonotica que pueden transmitir los animales a las personas y si bien no tenemos casos en Mendoza, por la cercanía con las otras provincias debemos tomar las medidas de precaución porque obviamente es preferible la prevención”.

Desde el Municipio la atención y cuidado de las mascotas son un factor prioritario, y más allá de las grandes acciones llevadas adelante en pos del bienestar y la tenencia responsable de mascotas que han distinguido a Tupungato a nivel provincial, el compromiso y el amor a ellos es una bandera que la comunidad departamental sostiene día a día.

Días y horario de Vacunación Antirrábica

Distrito Villa Bastias: Lunes a viernes, de 9:30 a 12:30hs y de 14 a 16:30hs.

-Dirección de Fiscalización y Control/Área de Zoonosis y Control Animal.