El Municipio de Tupungato brinda recomendaciones para evitar intoxicaciones y un uso correcto y seguro de garrafas en época invernal.

•Controlar los artefactos de calefacción con gasistas matriculados.

•La llama del fuego debe tener un color azul uniforme.

•Encender y apagar braseros fuera de las casas.

•No utilizar el horno ni las hornallas de la cocina para calefaccionar el ambiente.

•Dejar una puerta o ventana entreabierta para mantener intercambio de aire constante con el ambiente exterior.

•No arrojar al fuego plástico, goma o metales.

•Evitar mantener recipientes con agua sobre la estufa.

•Controlar que los respiraderos no estén tapados.

•Apagar brasas y llamas antes de dormir o al salir de casa.

•Ventilar la vivienda una vez por día.

Uso correcto de garrafas•Al instalarla, hágalo con las manos, no use objetos extraños que puedan dañar la válvula.•Debe tener precinto de seguridad y usarse de forma vertical.•No debe estar dañada ni oxidada.•Siempre cerrar válvulas al acostarse o salir.•Para detectar fugas use agua con jabón, nunca encendedores o fósforos.