El municipio de San Carlos suspendió actividades comerciales

El Intendente de San Carlos Rolando Scanio informó que suspende actividades comerciales, es decir que retrotrae las medidas de flexibilización de la cuarentena.

A través de una conferencia de prensa el jefe comunal explicó las nuevas medidas que rigen en el departamento.

«Hemos resuelto continuar con la toma de decisiones de este comité de emergencia que ahora involucra la suspensión de actividades comerciales y profesionales. No solo se suspenden caminatas recreativas si no también actividades comerciales y profesiones liberales» expresó Scanio agregando que no hay fecha definida de la medida, es decir que hasta nuevo aviso continuará la restricción.

«De ahora en más todo depende de nosotros sigamos cuidándonos, estar aislados es la mejor manera de erradicar este virus».

Publicado por Rolo Scanio en Jueves, 30 de abril de 2020

