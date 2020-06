El Municipio de San Carlos brindará una capacitación on line gratuita sobre huerta orgánica. La propuesta está pensada también, para quienes no cuentan con grandes extensiones de terreno.



La Municipalidad de San Carlos, de la mano del Técnico en Agroecología Nicolas Don, invitan a participar del seminario «huerta orgánica». En el mismo darán a conocer herramientas para poder producir alimentos en los hogares.

El Jefe de Promoción e Industria del municipio, Silvio Pannochia informó que el curso se realizará de forma quincenal y que quienes accedan, tendrán prácticas en el campo, «siempre que la situación de la pandemia actual lo permita». También agregó que la capacitación cuenta con certificación, «Para quienes quieran seguir con el emprendimiento habrá apoyo técnico por parte del municipio».



Entre los beneficios de la capacitación ponderaron la importancia de pasar tiempo con la tierra, ya que ayuda a regular el estrés y otorga la satisfacción personal de consumir alimentos producidos por uno mismo. Por otra parte, serán verduras ecológicas, sin agro-químicos , saludables y nutritivos



El factor económico es importante también, si bien hay que contar con una inversión inicial de dinero y esfuerzo a largo plazo, podemos ahorrarnos de comprar verduras, vender los excedentes o generar algún tipo de emprendimiento para darle valor agregado a nuestros cultivos.

Para participar del seminario no es necesario contar con grandes extensiones de tierra para armar una huerta, ya que si no se cuenta con espacio se puede sembrar en contenedores, macetas o canteros, habrá un capitulo dedicado a eso.



Los temas del curso incluyen:

– El uso optimo el riego para no desperdiciar agua . Ya que este recurso es muy preciado en Mendoza y debemos cuidarlo.

– Mecanismos para proteger las plantas de las heladas y bajas temperaturas creando invernaderos sencillos para crearles optimas condiciones a los cultivos y hacer que crezcan mas rápido.

-Creación de compost y humus de lombriz para poder fertilizar el suelo.



Los interesados se pueden inscribir GRATIS por correo a: produccioneindustriasancarlos@gmail.com Municipalidad de San Carlos