¿CARRERA ARMAMENTÍSTICA?

El mundo en alerta: Donald Trump ordenó iniciar de manera “inmediata” pruebas de armas nucleares

El presidente anunció este miércoles que el Departamento de Defensa iniciará de forma inmediata ensayos de armamento nuclear. Se justificó en programas de otros países, como China y Rusia.

Este miércoles, Donald Trump puso en vilo a todo el mundo. Es que el presidente estadounidense ordenó al Departamento de Defensa iniciar de manera “inmediata” las pruebas de armas nucleares. La decisión la comunicó el propio mandatario a través de su red social Truth Social.

Trump reconoció que la medida “fue difícil” de adoptar, pero la justificó por los “programas de pruebas de otros países” que, según indicó, amenazan con reducir la ventaja militar estadounidense.

Debido a los programas de pruebas de otros países, he ordenado al Departamento de Guerra que inicie las pruebas de nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Este proceso comenzará de inmediato“, escribió el mandatario.

El presidente agregó que, aunque Estados Unidos actualmente posee más armas nucleares que cualquier otro país, esa superioridad podría verse reducida en los próximos cinco años si no se toman medidas.

Estados Unidos posee más armas nucleares que cualquier otro país, pero la situación se igualará en cinco años“, señaló Trump, mencionando a Rusia y China como los principales países que avanzan en sus programas armamentísticos.

Ante este nuevo panorama, el mundo se puso en alerta, ya que la reanudación de pruebas nucleares por parte de Estados Unidos podría desencadenar en una carrera armamentística a nivel global, poniendo en riesgo acuerdos de no proliferación vigentes desde hace décadas.

