El mundo despide a Felipe Staiti, emblemático guitarrista de los Enanitos Verdes

Este lunes, el mundo de la música se vio sacudida por un terremoto. El epicentro estaba en Mendoza: cerca de las 22 horas comenzó a circular el rumor que indicaba que Felipe Staiti había fallecido. Con el correr de los minutos, la triste noticia de la partida del emblemático guitarrista de los Enanitos Verdes se confirmaría.

Ícono de la cultura mendocina, leyenda del rock nacional, emblema de la música latinoamericana. Cualquier calificativo se aplica al virtuoso guitarrista, que supo deleitar con su talento y destreza en cuanto escenario se presentó.

Tal era la relevancia del músico, que ni bien se confirmó su muerte las redes no tardaron de inundarse de posteos lamentando lo acontecido. Desde fanáticos, pasando por algún colega que se iba anoticiando, alguna figura relevante y hasta políticos.

El sentido anuncio de Diego Gareca

La primera confirmación oficial llegó del subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, quien en sus redes expresó su tristeza por la partida del emblemático guitarrista, al que definió como “ un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock mendocino“.

El mundo se lamenta por la partida de Felipe Staiti

Con el correr de los minutos, irían llegando los mensajes de despedida. Desde el ministro de Educación de la provincia, Tadeo García Zalazar -quien destacó que la música de Staiti “marcó a generaciones“-, hasta personalidades como Alejandro Vigil, el reconocido enólogo al que llaman “el Messi del vino”.

También se expresaron al respecto el intendentes de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, y Juanchi Baleirón, guitarrista de Los Pericos.

Tal fue la relevancia de Staiti, que el propio gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, mostró su “profundo dolor” en redes. En un mensaje difundido en sus cuentas oficiales, el mandatario expresó que el artista “con su trayectoria y su guitarra llevó nuestra identidad musical al país y al mundo, dejando una huella que ya es parte de la historia cultural mendocina“.

Los mensajes por la muerte de Felipe Staiti