El Mundial de la Hamburguesa vuelve a Mendoza con representantes de nueve departamentos

La Ciudad de Mendoza volverá a encender las planchas con la segunda edición del Mundial de la Hamburguesa, un evento gastronómico que reunirá a locales de distintos departamentos de la provincia para competir por el título a la mejor hamburguesa. La propuesta busca consolidarse como uno de los encuentros culinarios más atractivos del calendario local.

En esta nueva edición participarán representantes de nueve departamentos mendocinos: Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Maipú, Luján de Cuyo, San Martín, San Carlos y San Rafael. La iniciativa apunta a darle un carácter federal al evento, mostrando la diversidad gastronómica que existe en la provincia.

El certamen contará con la participación de 19 hamburgueserías que ofrecerán sus propuestas al público. Entre los locales confirmados se encuentran Bairoleto Hamburguesas, Buleburgers, Burger Point’s, Burger Shoppe, Burgerhood, Burgery, Cacha’s Food, Estilo Smash, Food Fighter, Jack House, Mendoburger, Mosh, Peak Burgers, Pez de Montaña, Roux Street, Smash Club, Smoky, TBT y Vicios Club de Burgers.

El evento se realizará en la Nave Cultural, donde los asistentes podrán degustar diferentes variedades de hamburguesas y seguir de cerca la competencia. Además, habrá música en vivo, DJs, un patio cervecero y espacios pensados para disfrutar en familia.

Durante el certamen, los participantes deberán preparar sus hamburguesas frente a un jurado que evaluará aspectos como sabor, creatividad, presentación y técnica. Las rondas finales se realizarán en vivo, generando un clima de competencia y espectáculo para el público.