El motivo que explica por qué los 25 de Mayo son cada vez más fríos en Tunuyán

Érase una vez un 24 de mayo de 2006. Un viento helado golpeaba las puertas de los tunuyaninos en altas horas de la noche. Sin embargo, a pesar del gélido clima, las voces seguían adornando las veredas.

El reloj marcaba las 23.30 y ya era hora de salir de casa. Desde los más grandes hasta los más chicos, todos abrigados hasta los dientes, emprendían camino hacia la plaza departamental de Tunuyán. Allí se alzaba, gloriosa y flameante, la insignia patria de todos los argentinos.

Era un orgullo, un deber y una emoción presentarse, como cada año, a cantar el Himno Nacional Argentino. La cuadra parecía un hormiguero de vecinos que llegaban con la misma pasión para elevar sus voces en conjunto. No era una obligación; era un gusto demostrar, en esta época del año, la alegría de pertenecer a nuestra patria.

El coro era magnífico y, a medianoche, con el unísono de voces compartiendo el mismo sentimiento, el crudo frío mendocino era la última de las preocupaciones. Las charlas, los saludos, la tradición convertían aquella noche en una fiesta más.

Pero, con el pasar de los años, y el cambiar de las costumbres, la magia del 25 de Mayo se apagó casi por completo.

A opinión de esta periodista, le resulta lejano el recuerdo de una infancia marcada por eventos como este. La nostalgia que envuelve hoy a esta fecha nos obliga a preguntarnos: ¿qué sucedió? ¿Por qué dejamos de celebrar aquello por lo que otros dieron su vida cientos de años atrás?

Anoche, 24 de mayo de 2026, la plaza era un desierto helado. Hasta las pocas banderas colgadas parecían tristes y apagadas, como si también hubieran comprendido que nadie pensaba en ir esa noche. Luces tenues, veredas vacías y un silencio absoluto envolvían el corazón de Tunuyán. Y aquella insignia patria ya no esperaba visitas. La gente parece haber perdido la memoria y también el compromiso con aquello que forma parte esencial de nuestra identidad.

La realidad es, para bien o para mal, que no habrá otra Argentina en el mundo. Y entre todos los lugares posibles para nacer, tuvimos el honor de pertenecer a este pedazo de tierra.

Depende de nosotros, chicos y grandes, hombres y mujeres, mantener vivo el orgullo de ser argentinos.

Que este 25 de Mayo sirva para brindar por las buenas costumbres y para que, en un futuro cercano, la medianoche de esta fecha no vuelva a sufrir la helada soledad del olvido.