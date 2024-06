El motivo por el que los empleados públicos no trabajarán el 27 de junio

A través de la resolución 46, se determinó que el próximo jueves 27 de junio será un día no laborable para los empleados públicos.

“Se establece el día 27 de junio de cada año como fecha conmemorativa del Día del Empleado Público de la Administración Central de la Provincia de Mendoza y declara el mismo como no laborable”, señala la normativa.

En este caso los empleados de la Administración Tributaria Mendoza (ATM) no gozan de un día no laborable al año como celebración inherente a su actividad específica, por lo que resulta necesario adoptar los recaudos pertinentes a efectos de no ocasionar inconvenientes a los contribuyentes.

Es por eso que se adhieren a las normas actuales y el 27 de junio, al igual que el resto de la administración pública, los empleados de la ATM tendrán un día no laborable.

“Declárese inhábil administrativo el día 27 de junio de 2024, sin perjuicio de la validez de los actos que efectivamente se realicen”, concluye el texto.