El motivo por el que Gabriel Rolón se ha vuelto tendencia en redes sociales

Por Violeta Díaz Costa

El destacado analista y autor de obras como: Historias de diván (2007), Palabras cruzadas (2009), Los padecientes (2010), Encuentros (2012), Medianoche en Buenos Aires (2013), Historias inconscientes (2014), Cara a cara (2015), La voz ausente (2018), El precio de la pasión (2019), El Duelo (2020), y ahora su último lanzamiento La felicidad (2023).

Si bien este último salió el año pasado, sigue estando en boca de todos los lectores y sus fragmentos en páginas de RRSS. Además, los videos del autor hablando sobre el tema de la felicidad, en varias radios y plataformas de streaming, han movilizado a la mayoría de los jóvenes que, en este último tiempo, se volvieron seguidores de este gran psicoanalista contemporáneo.

En su último lanzamiento, se interpone la pregunta más temida de este último tiempo: ¿Cómo ser felices?, esa pregunta que nos sentencia a los mandatos del mundo modernos y nos hace perder el rumbo de la verdadera pregunta: ¿Qué es, realmente, la felicidad?

En este libro, Rolón nos propone desandar el camino, y dejar en evidencia esos preconceptos que no son más que una trampa; una obra de arte que entremezcla el psicoanálisis con la literatura, el arte y la filosofía clásica.

“Solo nosotros podemos saber o experimentar qué nos hace felices y qué no, pero para eso hay un desafío enorme que enfrentar. Ya lo sabían los griegos desde la época del oráculo de Delfos, que en la entrada decía: ‘Conócete a ti mismo’. Si uno no sabe quién es, no sabe qué desea y no sabe qué le hace feliz”. G. R.

Gabriel Rolón, con su arte, nos muestra con situaciones comunes estos temas que nos parecen tan complejos en esta vida; dejando en evidencia que el también es un ser humano que vive en la sociedad, que no está aislado, por lo tanto, sus escritos no están direccionados a formular una teoría, sino a tratar temas comunes y corrientes que nos suceden día a día, calmando una necesidad actual.