El motivo de la visita de Luis Petri y el acto en el Cerro La Gloria

El ministro de Defensa de la Nación y diputado nacional electo, Luis Petri, presidirá este viernes la ceremonia que formaliza la creación de un nuevo destacamento del Regimiento de Granaderos a Caballo en Mendoza. El acto se llevará a cabo en el emblemático Cerro de la Gloria.

La ceremonia está prevista para las 11 de la mañana, aunque el acceso al Cerro de la Gloria permanecerá restringido. El Ministerio de Energía y Ambiente comunicó que el cierre será temporal y se extenderá hasta la conclusión del evento.

Desde el jueves a las 13 horas se cerró el acceso vehicular para facilitar el montaje del escenario, y durante toda la jornada del viernes, el acceso al punto turístico mendocino estará clausurado, reabriendo una vez finalizado el acto y el desarme, según señaló diario MDZ.

Durante la celebración, Petri anunciará oficialmente la formación de la Sección “Ejército de los Andes”, la cual dependerá directamente del histórico Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín.

La inauguración de este destacamento en Mendoza figura entre las últimas actividades de Petri como ministro de Defensa, ya que el próximo 10 de diciembre asumirá su banca como diputado nacional, resultado de su elección en los recientes comicios legislativos.

El abogado, oriundo de San Martín, encabezó la lista de La Libertad Avanza en Mendoza y obtuvo una victoria contundente en las urnas, alcanzando el 53% de los votos mediante una alianza con el gobierno provincial de Alfredo Cornejo.

Con esta nueva sede, Mendoza se suma a Yapeyú, Corrientes, y San Lorenzo, Santa Fe, como el tercer destacamento de Granaderos a Caballo en el interior del país.

Inicialmente, esta flamante unidad contará con una dotación de 20 granaderos, quienes completaron su formación en Buenos Aires y serán reubicados en la provincia. En la previa del evento, el ministro Petri destacó que “en Mendoza, capital nacional de la libertad, los Granaderos tendrán un destacamento para saldar una deuda histórica con la cuna de la Gesta Libertadora”.

El funcionario nacional mendocino manifestó: “Reconocemos a la tierra donde comenzó el camino de la libertad de medio continente, guiado por el General San Martín. Honramos el papel decisivo de Mendoza en la formación del Ejército de los Andes. Y reforzamos la presencia de los Granaderos en un lugar que les pertenece por historia y por destino”.