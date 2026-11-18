La Ciudad de Mendoza recibirá una propuesta internacional de primer nivel con la llegada del Moscow State Ballet. La prestigiosa compañía rusa se presentará el miércoles 25 de noviembre, a las 21, en el Teatro Mendoza, con “Gala Cascanueces y princesas del ballet clásico”. Las entradas están a la venta a través de Ticketway.

Bajo la dirección artística de la primera bailarina y coreógrafa Liudmila Titova, el espectáculo propone un recorrido por algunas de las obras más reconocidas del repertorio universal. La presentación forma parte de una gira internacional por Argentina y Chile que se extenderá hasta fines de noviembre.

La compañía está integrada por bailarines con destacada trayectoria en escenarios internacionales, entre ellos el Teatro Bolshoi, el Teatro Mariinsky y el Teatro Musical Stanislavsky y Nemirovich-Danchenko de Moscú. Además, el elenco reúne distintas escuelas de formación y estilos de interpretación de la danza clásica.

La gala estará organizada en dos actos. Durante la primera parte, el público podrá disfrutar de pas de deux y fragmentos de reconocidas obras como “El lago de los cisnes”, “Don Quijote”, “El corsario”, “Esmeralda” y “Carmen”.

El segundo acto estará dedicado íntegramente a “El Cascanueces”, el célebre ballet de Piotr Ilich Chaikovski que se convirtió en una de las obras más representativas de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Entre los momentos destacados se encuentran el Vals de las Flores, el Adagio de la Nieve, el Vals de los Copos y las danzas española, china, árabe y rusa. La propuesta cuenta con adaptaciones coreográficas de Liudmila Titova y recupera elementos característicos de la escuela clásica rusa.