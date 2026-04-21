El MMAMM vuelve a ser sede del Foro Conexión arteBA 2026

Por segundo año consecutivo, el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM) será sede del Foro Conexión arteBA 2026, una iniciativa de la Fundación arteBA que convoca a artistas, científicos, curadores y pensadores de distintos países.

El evento se realizará el jueves 23 de abril, de 9 a 18, con actividades en el MMAMM y el teatro Quintanilla. Bajo el lema “Conversando con lo vivo: imaginarios para un (re)encuentro entre especies”, el foro propone un espacio de reflexión colectiva sobre los vínculos entre el arte contemporáneo y las distintas formas de vida, en un contexto marcado por cambios ecológicos y sociales.

La programación se enmarca en una agenda más amplia que tendrá lugar del 22 al 25 de abril en Mendoza y San Juan, con instancias de debate, jornadas profesionales y actividades especiales destinadas a fortalecer el ecosistema artístico regional.

En esta segunda edición participarán referentes nacionales e internacionales. Entre los expositores argentinos estarán Carlos Gutiérrez, Eduardo Navarro y Sofía Dourron. También formarán parte la gestora cultural chilena Bernardita Pérez y la artista mexicana Berenice Olmedo, quienes aportarán diversas miradas sobre el arte contemporáneo.

Durante la jornada del jueves, el foro se organizará en tres bloques temáticos: el primero abordará nuevas formas de relación con otras especies y materialidades; el segundo se centrará en el rol de las instituciones y la curaduría en la actualidad; y el tercero explorará los vínculos entre cuerpo, técnica y la construcción de lo humano.

Con entrada libre y gratuita, el encuentro también podrá seguirse vía streaming, ampliando el acceso a esta propuesta que busca fomentar el diálogo y la imaginación colectiva en torno a los desafíos contemporáneos del arte y la sociedad.