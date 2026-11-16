El Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM) lanzó una convocatoria para sumar propuestas artísticas a la tercera edición de “Flota, Flota en lo pandito”, el programa de talleres de verano destinado a niños y adolescentes.

La iniciativa, que se desarrolla por tercer año consecutivo, propone una experiencia similar a una colonia de vacaciones, pero con el arte como eje central. A través del juego, la creatividad y la experimentación, busca acercar a las infancias y adolescencias al arte contemporáneo y ofrecerles espacios de participación y creación colectiva.

La convocatoria está dirigida a artistas, docentes y talleristas vinculados con las artes visuales que quieran presentar proyectos para desarrollar dentro del museo durante el verano de 2027. Las propuestas deberán ser creativas, inclusivas y experimentales, y promover el intercambio y la exploración de diferentes materiales y técnicas.

Entre los ejes temáticos contemplados se encuentran el arte contemporáneo y las prácticas experimentales, la performance y la acción artística, las instalaciones colectivas o efímeras, el dibujo, la pintura, la escultura, la cerámica, los fanzines, las fotocopias, las publicaciones y las artes textiles.

Cómo participar de la convocatoria

Los proyectos serán evaluados por el equipo educativo del MMAMM, que tendrá en cuenta la originalidad de las propuestas, la claridad de la metodología de trabajo, su adecuación al público destinatario, la viabilidad técnica y la formación pedagógica de las personas responsables de los talleres.

La inscripción es gratuita y permanecerá abierta hasta el 6 de diciembre de 2026. Quienes estén interesados en participar podrán consultar los requisitos y completar el formulario de presentación de proyectos a través del siguiente enlace.