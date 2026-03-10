Search
CIUDAD DE MENDOZA

El MMAMM organiza una noche de dibujo con música en vivo

La propuesta cultural combinará dibujo libre y presentaciones musicales en vivo en el museo ubicado en la plaza Independencia.

El Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM) invita a participar de una nueva propuesta cultural que mezcla artes visuales y música. Se trata de una Noche de dibujo que, en esta ocasión, se realizará junto a “Sesiones”, un espacio musical donde tocarán bandas integradas por adolescentes.

La actividad se desarrollará el miércoles 12 de marzo a las 19 en el museo, ubicado en el subsuelo de la plaza Independencia. La iniciativa busca generar un punto de encuentro creativo para jóvenes que forman parte de la comunidad artística del MMAMM.

Foto: cortesía Prensa Ciudad de Mendoza

Durante la jornada, los asistentes podrán sumarse a diferentes consignas de dibujo pensadas para estimular la creatividad. La propuesta invita a explorar el trazo, la línea y distintas técnicas, utilizando el dibujo como forma de experimentación artística y expresión personal.

En paralelo, el ciclo “Sesiones” aportará la parte musical del evento con una jam en vivo protagonizada por bandas adolescentes. La idea es que ambas propuestas se complementen, creando un ambiente participativo donde la música y el arte visual convivan en un mismo espacio.

