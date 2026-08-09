El MMAMM celebró sus 59 años y abrió las puertas de su trabajo interno

El Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM) cumplió 59 años y celebró su aniversario con una jornada especial en la que los visitantes pudieron conocer una parte del museo que generalmente queda detrás de escena.

La propuesta se realizó en la plaza Independencia, sede del museo, y permitió recorrer distintos espacios de trabajo de la institución, como el Archivo Documental, el Laboratorio de Conservación y Restauración, el Área de Montaje y la Sala de Guarda de la Colección.

Foto: cortesía Prensa Ciudad de Mendoza

Durante los recorridos, los visitantes pudieron conocer cómo se conservan las obras, de qué manera se prepara una exposición y qué tareas se realizan para cuidar las piezas que integran el patrimonio del museo. Las visitas se realizaron durante la mañana y la tarde.

La celebración también incluyó distintas actividades culturales. Entre ellas estuvo el programa “Valija de Restauro”, que ofreció dos propuestas a lo largo de la jornada.

Por su parte, la Biblioteca Ricardo Tudela organizó actividades para personas mayores, entre ellas un taller literario, un espacio de tecnología y “Palabras en juego: Laboratorio de escritura lúdica y exploración creativa”, coordinado por Romina Chiamba.

El cierre estuvo a cargo del Club de Clínica, que presentó el conversatorio “El arte del insilio”, encabezado por Laura Valdivieso, con un espacio destinado al intercambio y la reflexión sobre el arte contemporáneo.