El misterio de la roca gigante en El Manzano: la leyenda que asusta al Valle de Uco una noche al año

En plena cordillera mendocina, dentro del histórico paraje de El Manzano Histórico, una roca gigante concentra desde hace años una leyenda que mezcla misterio, sugestión y folklore. El lugar, ubicado en Tunuyán y protegido como Reserva Natural y Cultural, es conocido por su valor histórico —allí descansó el general José de San Martín tras la Campaña Libertadora— y por su fuerte atractivo turístico.

Senderos entre álamos, arroyos de deshielo, áreas de picnic, puestos gastronómicos y el emblemático monumento Retorno a la Patria convierten a este rincón del Valle de Uco en un destino muy visitado durante todo el año. Sin embargo, más allá de su postal turística, circula una historia inquietante que se transmite de boca en boca.

Según la leyenda contemporánea, cada 25 de febrero se escucharía un zumbido profundo y grave, perceptible durante la noche, que tendría como origen una enorme roca ubicada en una propiedad privada, a pocos metros del Cristo de la Hermandad, sobre la Ruta Provincial 94. Algunos la describen como un “punto energético”; otros, simplemente como un lugar cargado de sugestión.

El relato que dio origen al mito se remonta a una publicación realizada en 2014 en el blog Valle de Uco. Allí, a través de un personaje ficticio, se narró una experiencia vivida años antes por un grupo de jóvenes que acampaba en la zona. El texto describe un zumbido que crece hasta hacerse ensordecedor, al punto de generar vibraciones en el suelo y paralizar a quienes lo escuchaban.

Aunque el propio blog aclara que se trata de una narración literaria y no de un hecho periodístico, la historia fue suficiente para instalar la leyenda en el imaginario colectivo. Con el paso del tiempo, el relato se deformó, se exageró y se multiplicó entre campamentos, fogones y caminatas nocturnas.

Portales y espacios de divulgación local retomaron la anécdota con tono misterioso, consolidándola como parte del folklore cordillerano. Hoy, la historia circula entre jóvenes, guías de montaña y turistas curiosos, atraídos tanto por el paisaje como por la promesa de una experiencia fuera de lo común.

Hasta el momento, no existe ninguna evidencia científica que confirme la presencia del zumbido en El Manzano Histórico. No hay estudios acústicos, registros oficiales ni informes institucionales que respalden el fenómeno. A nivel internacional, sonidos similares —conocidos como The Hum— han sido reportados en distintos países, con explicaciones que van desde vibraciones ambientales hasta percepciones auditivas subjetivas.

Quienes conocen la montaña aportan una mirada más terrenal: la cordillera tiene una acústica particular. En noches silenciosas, factores como los vientos cruzados, los cambios bruscos de temperatura, el movimiento del agua subterránea o la tensión del hielo pueden generar sonidos inusuales, amplificados por el silencio propio de la altura.

Nada de esto confirma la leyenda, pero tampoco logra apagarla. En El Manzano, el misterio sigue intacto, flotando entre la historia, la naturaleza y esa fina frontera donde termina la explicación racional y empieza la imaginación colectiva del Valle de Uco.