El ministro de Economía anticipó la creación de un plan para frenar la impresión de nuevos billetes, luego de haber emitido en forma discrecional durante la pandemia de Covid-19.

El ministro de Economía, Sergio Massa prometió hoy en una entrevista televisiva, la implementación de medidas para bajar la inflación que rebotó en enero y se ubicó en el 6%, y afirmó su voluntad de “garantizar un proceso de recuperación de los pesos que hay en la calle”.

“Este es un trabajo que en los próximos días se va a conocer públicamente con algunas medidas que vamos a tomar. Tenemos que reducir las Leliq, reducir la cantidad de pesos que hoy están circulantes en el sistema financiero y producen una espiral, y tratar de que el Estado responda a eso de una manera inteligente y eficiente”, afirmó Massa, sin dar más precisiones sobre las medidas.

“Hay algo que el Gobierno puede hacer, y que va a hacer en los próximos días para seguir consolidando el camino de esterilización de pesos que son pesos excedentes, producto de un país que tenía un crédito en dólares con el Fondo que tenía que renegociar y que no tuvo mercado de capitales por una negociación muy desgastante con los bonistas. Esos pesos, que no se le pidieron prestados a nadie, pero cuando los emitís son como pagarés, de alguna manera hay que rescatarlos. Hay que hacer un trabajo de rescate, pero eso no puede suponer frenar la economía, por eso hay que hacerlo gradualmente”, agregó el ex presidente de la Cámara de Diputados.

Al iniciar este mes, el INDEC comunicó que la inflación de enero fue del 6%, mientras que el acumulado interanual alcanzó el 98,8%. El número generó preocupación tanto en el oficiliasmo como en la oposición.

Fuente: Nexofin