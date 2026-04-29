El ministro García Zalazar estuvo en Tunuyán entregando mochilas a un grupo de estudiantes

El intendente Emir Andraos, fue el anfitrión del acto realizado en el Auditorio Municipal, donde se llevó a cabo la entrega de mochilas técnicas del Programa Nacional de Formación de Enfermería (PRONAFE). Las mismas fueron destinadas a estudiantes avanzados de la carrera de Enfermería Profesional.

La jornada reunió a la comunidad educativa del IES 9-015 Valle de Uco —sede central y Unidad Académica Tunuyán— junto al Instituto PT 72-IDICSA, en un acontecimiento especialmente significativo para quienes se preparan para desempeñar una tarea esencial al servicio de la salud y el cuidado de la comunidad.

El acto contó con la participación de autoridades provinciales y municipales, entre ellas el Ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas Tadeo García Salazar, los intendentes Alejandro Morillas (San Carlos) y Gustavo Aguilera (Tupungato); la directora de Educación Superior de Mendoza, Lic. Mariela Ramos; la coordinadora provincial de PRONAFE, Lic. Liliana Cuello; y el tesorero del PT 72-IDICSA, Sr. Manuel Ferreira.

La entrega de mochilas fue realizada por quienes conformaron la mesa académica junto a las coordinadoras de la carrera de Enfermería: Lic. Analía Belén Alcaraz y Lic. Sandra Moreno por el IES, y Lic. Rosa Barreintos por IDICSA.

Este aporte representa un recurso material de gran valor y, al mismo tiempo, un reconocimiento al esfuerzo, compromiso y vocación de los estudiantes. El PRONAFE, creado en 2016, tiene como objetivo mejorar la calidad de la formación y aumentar la cantidad de profesionales de enfermería en la provincia, mediante acciones como equipamiento institucional, becas de apoyo económico y capacitación docente.

El intendente Emir Andraos resaltó la importancia de la educación en el Valle de Uco y el trabajo conjunto entre los mandatarios de la región, que permite ampliar la oferta académica. También valoró la excelente relación con las instituciones educativas y reafirmó el rol de la educación pública en Argentina, país que se ha caracterizado por garantizar oportunidades de acceso y formación para todos, independientemente del origen o los recursos disponibles.

El rector del IES 9-015, Lic. Daniel Gallardo, destacó que “este programa ha trascendido gobiernos nacionales porque comenzó a gestarse en 2016” y subrayó que se sostiene en el tiempo porque la carrera que los estudiantes eligieron “habla de la salud y la vida”.

Mientras que el ministro Tadeo García Salazar, definió a la carrera de enfermería como estratégica para Mendoza y para el país: “la carrera de enfermería va a prevalecer en el tiempo y el contacto humano es fundamental para cualquier acción en el campo laboral, por lo tanto, es de fácil inserción en el plano del trabajo”.