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Mochilas pronafe
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El ministro García Zalazar estuvo en Tunuyán entregando mochilas a un grupo de estudiantes

Esto se dio como parte del Programa Nacional de Formación de Enfermería, el cual busca impulsar el estudio de esta profesión

El intendente Emir Andraos, fue el anfitrión del acto realizado en el Auditorio Municipal, donde se llevó a cabo la entrega de mochilas técnicas del Programa Nacional de Formación de Enfermería (PRONAFE). Las mismas fueron destinadas a estudiantes avanzados de la carrera de Enfermería Profesional.

La jornada reunió a la comunidad educativa del IES 9-015 Valle de Uco —sede central y Unidad Académica Tunuyán— junto al Instituto PT 72-IDICSA, en un acontecimiento especialmente significativo para quienes se preparan para desempeñar una tarea esencial al servicio de la salud y el cuidado de la comunidad.

El acto contó con la participación de autoridades provinciales y municipales, entre ellas el Ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas Tadeo García Salazar, los intendentes Alejandro Morillas (San Carlos) y Gustavo Aguilera (Tupungato); la directora de Educación Superior de Mendoza, Lic. Mariela Ramos; la coordinadora provincial de PRONAFE, Lic. Liliana Cuello; y el tesorero del PT 72-IDICSA, Sr. Manuel Ferreira.

La entrega de mochilas fue realizada por quienes conformaron la mesa académica junto a las coordinadoras de la carrera de Enfermería: Lic. Analía Belén Alcaraz y Lic. Sandra Moreno por el IES, y Lic. Rosa Barreintos por IDICSA.

Este aporte representa un recurso material de gran valor y, al mismo tiempo, un reconocimiento al esfuerzo, compromiso y vocación de los estudiantes. El PRONAFE, creado en 2016, tiene como objetivo mejorar la calidad de la formación y aumentar la cantidad de profesionales de enfermería en la provincia, mediante acciones como equipamiento institucional, becas de apoyo económico y capacitación docente.

El intendente Emir Andraos resaltó la importancia de la educación en el Valle de Uco y el trabajo conjunto entre los mandatarios de la región, que permite ampliar la oferta académica. También valoró la excelente relación con las instituciones educativas y reafirmó el rol de la educación pública en Argentina, país que se ha caracterizado por garantizar oportunidades de acceso y formación para todos, independientemente del origen o los recursos disponibles.

El rector del IES 9-015, Lic. Daniel Gallardo, destacó que “este programa ha trascendido gobiernos nacionales porque comenzó a gestarse en 2016” y subrayó que se sostiene en el tiempo porque la carrera que los estudiantes eligieron “habla de la salud y la vida”.

Mientras que el ministro Tadeo García Salazar, definió a la carrera de enfermería como estratégica para Mendoza y para el país: “la carrera de enfermería va a prevalecer en el tiempo y el contacto humano es fundamental para cualquier acción en el campo laboral, por lo tanto, es de fácil inserción en el plano del trabajo”.

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