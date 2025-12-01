El ministro de Salud de Mendoza furioso contra los antivacunas: “Fue una payasada”

El ministro de Salud de Mendoza, Rodolfo Montero, lanzó un mensaje contundente en defensa de la vacunación y apuntó directamente contra los sectores antivacunas que, en las últimas semanas, volvieron a ganar visibilidad en el Congreso. Durante la apertura de sobres para la ampliación del Hospital Notti, calificó como “una payasada con cero evidencia científica” la presentación del llamado “hombre imán” ante legisladores nacionales.

Montero destacó que las vacunas han sido claves para duplicar la expectativa de vida en el último siglo, junto con los antibióticos y las prácticas básicas de higiene. Y no dudó en expresar su preocupación ante la reaparición de enfermedades que ya habían sido eliminadas en la Argentina. “Que hoy tengamos sarampión es una locura, y tiene mucho que ver con la baja de las coberturas de vacunación”, remarcó.

El ministro fue aún más tajante al referirse al riesgo sanitario: “Que estemos nuevamente expuestos al ingreso de la poliomielitis es inadmisible”, afirmó, recordando que la parálisis infantil fue una de las tragedias que la vacunación logró erradicar del país.

En esa línea, cuestionó la decisión de algunos legisladores de dar pantalla a discursos sin sustento científico. “Ver y escuchar esas payasadas en el Congreso, en un momento donde necesitamos conciencia y protección para los chicos, es incoherente”, señaló con firmeza.

En cuanto al panorama local, Montero subrayó que Mendoza mantiene tasas de vacunación superiores al promedio nacional, gracias a políticas activas y a la continuidad de la inmunización escolar. No obstante, admitió que la cobertura del 85% aún está por debajo del ideal del 95%. “Todavía hay trabajo por hacer ahí”, reconoció.

El ministro también se refirió al crecimiento de enfermedades de transmisión sexual, particularmente la sífilis, que aumentó un 38% en el último año en la provincia. Explicó que la pandemia no solo afectó los calendarios de vacunación, sino que también tuvo impacto en la prevención general. “Mucho tiene que ver con las conductas de adolescentes y jóvenes, y por eso estamos profundizando las políticas de cuidado y educación sexual”, aseguró.