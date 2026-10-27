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El ministro de Producción de Mendoza aseguró que se deben cambiar las estrategias del campo

Rodolfo Vargas Arizu, advirtió que el fenómeno climático obligará a los productores a adaptar sus prácticas agrícolas.

El ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, advirtió que el fenómeno climático de El Niño tendrá consecuencias sobre las economías regionales y anticipó que los productores deberán ajustar sus estrategias para afrontar una temporada con mayor humedad. Durante el Almuerzo de las Fuerzas Vivas 2026, realizado en San Rafael, el funcionario explicó que las condiciones meteorológicas podrían favorecer la aparición de enfermedades en los cultivos y complicar las tareas de cosecha, aunque consideró que la geografía provincial podría moderar parte de sus efectos.

Uno de los sectores que podría verse más afectado es la vitivinicultura, debido al riesgo de enfermedades como la peronóspora, que obliga a realizar tratamientos sanitarios para proteger las plantas. Según Vargas Arizu, los productores podrían tener que duplicar las aplicaciones habituales para mantener la sanidad de los viñedos. El ministro también alertó sobre las dificultades que podría enfrentar la producción de ajo, ya que las lluvias pueden dañar el producto y reducir las ventanas disponibles para cosecharlo. En Mendoza se cultivan, según sus estimaciones, entre 14.000 y 15.000 hectáreas de ajo.

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En diálogo con Radio Aconcagua, el funcionario también analizó las posibles repercusiones de la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil sobre el comercio provincial. Aunque reconoció que los acontecimientos políticos del país vecino pueden repercutir en la economía mendocina, se mostró confiado en la continuidad de los vínculos comerciales. “Brasil es el principal socio comercial nuestro”, sostuvo, y destacó la fortaleza institucional y empresarial brasileña. Además, remarcó la importancia del Mercosur para la integración regional y el sostenimiento de los intercambios económicos.

Por último, Vargas Arizu señaló que la competitividad de Mendoza depende también de la capacidad de adaptación de las empresas frente a los cambios en los mercados y los hábitos de consumo. En ese contexto, destacó la eliminación de los derechos de exportación para las economías regionales, aunque advirtió que persisten impuestos que afectan la actividad productiva, como el gravamen sobre los débitos y créditos bancarios. El ministro consideró que la reducción de la carga tributaria y la simplificación de las regulaciones son aspectos centrales para favorecer el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.

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