El millonario premio que logró Flamengo por ganar la Copa Libertadores

Flamengo se quedó con toda la gloria al vencer en la final de la Copa Libertadores a Palmeiras. El conjunto de Filipe Luis se impuso 1-0 y así se quedó con su cuarto trofeo continental, transformándose así en el máximo ganador brasileño del campeonato. Ahora bien, además de la gloria deportiva, el Mengao se lleva un premio muy abultado.

Cuánta plata ganó Flamengo por ganar la Copa Libertadores

Y es que el conjunto de Río de Janeiro sumó a sus arcas la cifra total de USD 36.150.000 por haber ganado la Copa Libertadores. Esto se debe a que, por solo ganar el partido definitorio, el Mengao se aseguró 24 millones de la moneda estadounidense, lo cual se suma también a los premios por haber superado la fase de grupos, octavos, cuartos y semis.

Pero eso no es todo, porque además del pozo acumulado, Flamengo recibió un extra de 900.000 dólares por haber ganado tres de los partidos de la fase de grupos. Cabe destacar que el Mengao superó el Grupo C y venció a Deportivo Táchira dos veces y Liga de Quito. Por cada victoria, la Conmebol entregó 300.000.

Obviamente, además del premio económico, Flamengo se aseguró su recompensa deportiva: disputará la Copa Intercontinental a fin de año, el Mundial de Clubes del 2029 y la Recopa Sudamericana 2026 ante Lanús.

El premio para el subcampeón

A pesar del dolor por perder la final, Palmeiras se llevó su premio consuelo. En total, el Verdao embolsó USD 16.550.000 por haber alcanzado el partido definitorio. A su vez, como ganó todos los partidos de la fase de grupos, a eso se suman 1.800.000 extra de la moneda estadounidense, por lo que en total se lleva 18.350.000.