El miércoles 11 de febrero habrá paro y movilización contra la reforma laboral

El próximo miércoles 11 de febrero, trabajadores de todos los sectores realizarán un paro sin asistencia a los lugares de trabajo, con movilización y concentración en la Legislatura desde las 10 horas. La medida se da en rechazo a la reforma laboral y por la urgente apertura de paritarias.

En sintonía con el resto del país, los trabajadores saldrán a las calles para defender derechos y conquistas históricas que, según manifestaron, los gobiernos pretenden recortar. Mientras se discute la reforma laboral, sectores sindicales advierten que se trata de políticas de ajuste y precarización del empleo.

En este contexto, el Secretario General de ATE Mendoza, Roberto Macho, afirmó: “Desde ATE y CTA Autónoma Mendoza estamos totalmente en contra de una reforma laboral inconsulta y regresiva, que recorta derechos a los trabajadores. Por eso, el miércoles 11 de febrero nos vamos a concentrar para manifestar nuestro rechazo en las calles”.

El dirigente sindical convocó a delegados, congresales, afiliados y trabajadores en general, e invitó a otros sindicatos y organizaciones sociales a sumarse a la movilización, incluyendo a sectores docentes, profesionales y judiciales.

Macho remarcó que es necesario “ponerle un freno al Gobierno nacional” y advirtió que las reformas que se impulsan “van en detrimento de los derechos laborales históricos y de las condiciones salariales”.

Otro de los reclamos centrales de la medida es la apertura urgente de paritarias para discutir un salario inicial que supere el costo real de la canasta alimentaria, estimado en $1.800.000. Además, se exige el cumplimiento de los acuerdos paritarios que, según denunciaron, el Gobierno de Mendoza no respeta de manera sostenida.

El alcance del paro abarcará a trabajadores de Salud, IPV, Deportes, Desarrollo Social, Administración Central, entes autárquicos, centralizados y descentralizados, respetando las guardias mínimas en los servicios esenciales y de emergencia.

También se reiteró el reclamo por los pases a planta, señalando que el Gobierno mantiene a más de 2.300 trabajadores precarizados, bajo distintas modalidades contractuales.

Por su parte, Adriana Iranzo, Secretaria Adjunta de ATE y CTA Autónoma Mendoza, convocó a la sociedad en general a participar de la medida y repudió las prácticas antisindicales, la criminalización de la protesta y los hechos de represión ocurridos recientemente en Mendoza.