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Metrotranvía
Nuevos avances

El Metrotranvía dio otro paso hacia su expansión: qué falta para que funcione el nuevo tramo

Comenzaron las pruebas técnicas entre San Vicente y Benegas, en Godoy Cruz. Los ensayos continuarán durante los próximos días, antes de habilitar el servicio regular de pasajeros.

Las obras del Metrotranvía siguen avanzando. En ese marco, ya comenzaron las pruebas de circulación en el tramo que conecta el parador San Vicente con la Estación Benegas, en Godoy Cruz. Según indicaron las autoridades, los ensayos técnicos continuarán durante los próximos días y forman parte de las verificaciones previas a la habilitación del servicio regular de pasajeros.

La nueva extensión suma cinco kilómetros de doble vía y seis paradores. El gobernador Alfredo Cornejo, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, recorrieron el sector durante las primeras pruebas.

Cabe resaltar que la puesta en funcionamiento todavía requiere completar las verificaciones de la infraestructura y los sistemas vinculados con la circulación, la señalización y la alimentación eléctrica. Desde la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM) señalaron que esta etapa permite revisar el comportamiento de los distintos componentes antes de habilitar el servicio.

Cinco kilómetros de vías y seis nuevos paradores

El tramo incorpora los paradores Chacabuco, Rivadavia, San Vicente, San Martín Sur, Trapiche y Estación Benegas. La infraestructura también incluye dos subestaciones rectificadoras, 100 columnas de catenaria, 19 pasos a nivel vehiculares, cinco pasos peatonales y 50 semáforos tranviarios.

Foto: Gobierno de Mendoza.

Además, a eso se suman siete locales técnicos destinados a los sistemas de señalamiento y alimentación eléctrica. Según la información oficial, los trabajos se desarrollan desde hace tres años y cuentan con la participación de más de 350 técnicos, operarios y profesionales.

Durante la recorrida, Mema destacó el estado de las unidades que actualmente utiliza el sistema y anticipó que el crecimiento de la red obligará a planificar la incorporación de más formaciones. “Las duplas actuales están restauradas a nuevo y en óptimas condiciones, gracias a un excelente convenio con San Diego que nos permitió incorporarlas. Cuentan con aire acondicionado, sistemas de sonido y tecnología de seguridad renovada“, afirmó el ministro.

Foto: Gobierno de Mendoza.

La extensión hacia Luján de Cuyo

Las pruebas en Godoy Cruz forman parte de la Etapa III del Metrotranvía, que prevé extender progresivamente el recorrido hacia Luján de Cuyo.

Según detallaron desde el Ejecutivo, el objetivo es completar una traza de 13,5 kilómetros que conecte ambos departamentos, con septiembre de 2027 como horizonte previsto para finalizarla.

De este modo, mientras avanzan los trabajos, el nuevo tramo deberá superar las verificaciones técnicas antes de que se confirme la apertura al público.

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